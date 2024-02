Holi Festival of Color a Snodo Mandrione

Holi Festival of Color - L'esplosione di Gioia e Cultura Indiana a Roma. Il 3 marzo, presso Snodo Mandrione, Roma, avremo il piacere di accogliervi all'Holi Festival of Color, un evento straordinario che celebra l'arrivo della primavera e la vittoria del bene sul male.



Conosciuta come la "Festa dei Colori," Holi è una delle festività più amate della religione induista, radicata nelle antiche tradizioni indiane.



L'Holi Festival ha origini che risalgono a diversi secoli prima della venuta di Cristo, presumibilmente al tempo degli Ariani.

In India, questa celebrazione si estende fino a dieci giorni, coinvolgendo strade e templi. Ogni colore lanciato rappresenta una diversa tonalità della vita e le emozioni umane, celebrando la diversità e la ricchezza della nostra esistenza.



Domenica 3 Marzo

presso: Snodo Mandrione, Via del Mandrione 63, Roma

Dalle 12:00 alle 21:00

si terrà la prima edizione di Holi Festival of Color



Una giornata dedicata a:

** Lancio dei Colori: ogni ora, a partire dalle 12:30 alle 19:30

** Immersione nella cultura indiana: Danze tradizionali, Danze Bollywood, Lezioni di Yoga, Lezioni di Arte Marziali e Tatuaggi al Henne.

** Intrattenimento per i più piccoli: con laboratori a tema, trucca bimbi e Glitter Bar

** Set Fotografico: per immortalare l’arrivo della primavera



Lascia i tuoi abiti nel nostro guardaroba e immergiti nella cultura indiana partecipando lancio dei colori senza preoccupazioni.



Costo delle bustine di colori:

1 Bustina 3 euro

2 bustine 5 euro.

Prenota la tua bustina scrivendo a holifestivalofcolor@gmail.com indicando nome, cognome e il numero delle bustine desiderato.



Programma Dettagliato:



Nel villaggio dalle 12 alle 21:



**Set Fotografico Face Painting**

A volte le parole non bastano. E allora servono i COLORI. E le forme. E le note. E le emozioni! Anche **BABIES PORTRAIT** con i suoi Shooting Fotografici si sta preparando all’arrivo della primavera e a celebrare la vittoria del bene sul male immortalando tutti coloro che lo vorranno mentre lanceranno in aria le polveri colorate e danzeranno tutti insieme. Un vero inno alla V I T A!



**KidLab**

Laboratori creativi a partire dai 3 anni. A cura di Tatiana Gargiulo, Independent Usborne Organiser, Charlie personal BookShopper in Partnership with Usborne, IO LEGGO Inglese - In partnership with Usborne.



**Face Painting**

Due truccatrici professioniste vi truccheranno per l'occasione.



**Arte Tatuate con Henné**

L'antica arte dei tatuaggi all'henné in India è una forma di espressione millenaria e simbolismo culturale. Un'esperienza visiva che riflette la ricchezza della cultura indiana attraverso disegni eleganti e significativi.



I LANCI E GLI SPETTACOLI



** Ogni ora, dalle 12:30 alle 19:30, lancio delle polveri accompagnato da un da un DJ che effettuerà il countdown.



** Ore 12:30 Laboratorio “Danzare l’energia dei Colori” a cura di Paola Notaro. Laboratorio artistico/espressivo per percorrere con corpo, anima e voce un filo invisibile e potente che la tradizione indiana conosce da migliaia di anni.



** Ore 14:00 Performance di Bharata Natyam danza classica del Sud dell’India a cura di Kuntidevi danzatrici Vishara, Alessia e Martina.



** Ore 15:00 Workshop di danza indiana Bollywood a seguire esibizione della Bhumika Dance Company. Il workshop avrà una durata di 45 minuti circa e vi porterà sulle note delle più famose hit di Bollywood.



** Ore 16:00 Workshop di Kakaripayattu, considerata madre di tutte le arti marziali a cura di Stefania Russo. Si consiglia di indossare calzini antiscivolo.



** Ore 17:00 Lezione di Yoga - “Yoga per la primavera” a cura di Michela un’insegnate certificata di Yoga. Si consiglia di portare il tappetino.



Ogni Laboratorio e Workshop prevede un contributo volontario.

Per info e prenotazioni sui laboratori e workshop:

holifestivalofcolor@gmail.com



Gallery











INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE CON OFFERTA LIBERA.