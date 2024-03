Hochstein Youth Symphony nella Chiesa anglicana di San Paolo entro le mura

Continua la stagione concertistica nelle chiese di Roma, per il 2024 un ricco programma di appuntamenti nelle più belle chiese della città.



Il prossimo concerto avrà luogo nella Chiesa Anglicana di San Paolo entro Le Mura (St. Paul’s within the Walls) a Via Nazionale e sarà eseguito dalla Hochstein Youth Symphony da New York USA.

Questo premiato gruppo di 71 giovani musicisti cantori porterà in scena il suo migliore repertorio:

W.A. Mozart Il Flauto Magico- Overture, G. Verdi La Forza del Destino- Overture, P.I. ?ajkovskij Capriccio Italiano, J. Williams Avventure sulla Terra da E.T., G. Finzi Romance in Eb, Op. 11 for strings, G. Holst The Planets (Jupiter)



Appuntamento martedì 2 aprile, con inizio concerto a partire dalle 17.00. L’ingresso è gratuito.



L’HYSO è un’orchestra sinfonica giovanile americana composta da studenti provenienti da Rochester (Stato di New York) il cui obiettivo primario è quello di creare una comunità di giovani musicisti di talento attraverso lo studio rigoroso della letteratura classica per orchestra sinfonica.

Guidata dal direttore Casey Springstead, l’HYSO ha effettuato diverse tournée internazionali toccando anche l’Italia nel lontano 2009.

La tournée europea del 2024 porterà nuovamente nel nostro Paese questa giovane e talentuosa orchestra e toccherà le città di Firenze, Roma e Cremona.

Qui, l’Orchestra parteciperà al progetto Masterclass, promosso dalla Camera di Commercio, in collaborazione con il Comune di Cremona, il Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, la Scuola internazionale di liuteria e il Teatro Amilcare Ponchielli.





Per info – 06 53096944 338 5355979