"Hobbits, Elves & other Folks", Festival del fantastico da J.R.R. Tolkien ai giochi di ruolo

CRUSH - Collettiva Arte Visiva, in collaborazione con Defrag, AIST - Associazione Italiana Studi Tolkieniani ed Eterea Edizioni,presenta Hobbits, Elves & other Folks. Festival del fantastico, dal folklore alla narrativa, da J.R.R. Tolkien ai giochi di ruolo, in programma dal 6 all'8 ottobre 2023.

L'evento, ideato come un'occasione di incontro in grado di unire aspetti divulgativi e dinamiche ludiche e creative, sarà sede di molteplici attività, come musica dal vivo, presentazioni, mercatini a tema, laboratori, workshop, talk, retrogaming e sessioni a giochi da tavolo e di ruolo. All’interno dell’evento, inoltre, sarà esposta anche la seconda edizione di Bestiario della Terra di Mezzo, mostra ospitata a Velletri dal 26 agosto al 10 settembre 2023 nella ex-Chiesa di San Francesco.

A partire dalle 21 di venerdì 6 ottobre, il festival avrà il piacere di ospitare la presentazione del libro Helughèa – Il Racconto di una Stella Foglia di Arthuan Rebis, edito da Eterea Edizioni, a cui seguirà Pagan Folk and Sacred Woods – Live Music, concerto intrinsecamente connesso alle poetiche ed estetiche del libro, a cura del duo composto da Arthuan Rebis (voce, arpa celtica, nyckelharpa, hulusi, flauto, cornamusa, tamburo a cornice, chitarra classica) e Nicola Caleo (percussioni, programmazioni, synth).

Helughèa – Storia di una Stella Foglia, che Eterea Edizioni ha definito come «il fantasy ecologista di Arthuan Rebis», è un romanzo ricco di suggestioni che rielaborano, attraverso la lente degli immaginari fantastici, tradizioni e miti che hanno narrato di un rapporto il più possibile armonico tra l’umano e la natura.

Un impianto filosofico-spirituale che è arricchito per giunta dal lavoro musicale di Arthuan Rebis (pseudonimo dell’eclettico scrittore-musicista-ricercatore Alessandro Cucurnia, noto anche per essere autore, musicista, cantante e produttore della band In Vino Veritas, tra le più importanti realtà europee in ambito folk medievale e pagano): esiste infatti un intero album, Canti di Helughèa, per accompagnare i lettori, traccia dopo traccia, anche grazie a un pratico QR Code presente all’interno del testo.

Hobbits, Elves & other Folks

Ispirati dalle suggestioni emerse durante il convegno Gli Animali nella Terra di Mezzo, organizzato da AIST - Associazione Italiana Studi Tolkieniani in collaborazione con il Museo delle Religioni "Raffaele Pettazzoni" nel Palazzo Sforza-Cesarini di Genzano di Roma (21-23 luglio 2023), Eleonora D'Agostino, antropologa socio-culturale, e Matteo Gabos, artista, grafico e musicista, entrambi curatori di CRUSH - Collettiva Arte Visiva, hanno riflettuto sulla necessità di realizzare un evento che unisse intrattenimento e divulgazione circa il tema del fantastico, muovendosi tra le varie fasi della sua storia, i cui primi vagiti si ritrovano nelle innumerevoli sfumature di folklore e miti (e successive rimodulazioni), e giungendo alle contemporanee appropriazioni da parte dell'industria dell'intrattenimento.

La prima tappa di questa necessità di parlare di fantastico in modo approfondito e, al contempo, dinamico e divertente è stata a Velletri, nei castelli romani, dove CRUSH - Collettiva Arte Visiva ha organizzato l'esposizione Bestiario della Terra di Mezzo, a cura di Eleonora D'Agostino, Lucrezia Eritrei e Matteo Gabos, all'interno della ex-Chiesa di San Francesco. Lo spazio espositivo è stato animato e arricchito da retrogaming, giochi di ruolo, talk e presentazioni, attività che spingevano a concentrarsi e a riflettere non solo sull'opera tolkieniana in senso stretto, ma ne ampliavano il discorso, toccando argomenti come l'influenza del "bestiario tolkieniano" sul mondo fantasy contemporaneo, tra fumetti, libri, cinema e mondo ludico, all'interno dei quali esso è stato reinterpretato e decostruito fino a farne qualcosa di totalmente diverso rispetto alle prospettive del suo autore in prima battuta.

Non si può parlare di J.R.R. Tolkien oggi, infatti, senza tenere in considerazione anche tutti quegli aspetti che hanno reso le sue narrative molto potenti dal punto di vista simbolico per molteplici gruppi sociali, dalle controculture dagli afflati ecologisti a partire dagli anni Settanta del Novecento, fino a casi altamente mediatici come la Contea Gentile in Abruzzo, sorta anche come risposta a molte delle esternalità negative della contemporaneità.

La seconda tappa degli intenti descritti fino ad adesso ha trovato infine la sua sede ideale nel locale Defrag, all'interno della cui cornice avrà nuova vita, dopo il grande successo riscontrato nei castelli romani, una versione aggiornata e ampliata della mostra Bestiario della Terra di Mezzo.

Hobbits, Elves & other Folks, infatti, percorrendo i binari di un infotainment dal vivo, intende essere un'occasione di incontro e dialogo sul fantastico e tutto il nugolo di pratiche sorte intorno a esso, includendo temi come il folklore, la mitologia, l'arte, l'artigianato, l'editoria e il vasto mondo del gioco in ogni sua accezione.

Il programma

Venerdì 6 ottobre - Vernissage

Dalle 18.00:

Di cultura, società e altre fantasie, presentazione dell'evento a opera dei curatori di CRUSH - Collettiva Arte Visiva.

Hobbit Market, mercatino a tema.

Sessioni di gioco a L'Unico Anello, gioco di ruolo ufficiale basato sulle opere di J.R.R. Tolkien, Dungeons & Dragons, Vaesen e Pathfinder a cura dei StoryTable.

Bestiario della Terra di Mezzo - Defrag Edition, mostra incentrata sugli animali nelle opere tolkieniane, tra editoria, giochi e cultura pop.

Dalle 18.30:

Ecospirituality for Kids, laboratorio creativo per bambini (5-10 anni) a cura di Marianna Del Muto, psicologa e artista, e Didì Gallese, illustratrice e pittrice.

Fantasy e fumetto (1), workshop + laboratorio a cura di Eros Veschi, illustratore, fumettista e tatuatore.

Dalle 21.00:

Presentazione di Helughèa - Il Racconto di una Stella Foglia di Arthuan Rebis (Eterea Edizioni), intervengono l’autore, Roberto Arduini e Cecilia Barella, coordina Eleonora D'Agostino.

Pagan Folk and Sacred Woods - Live Music, a cura di Arthuan Rebis (voce, arpa celtica, nyckelharpa, hulusi, flauto, cornamusa, tamburo a cornice, chitarra classica) e Nicola Caleo (percussioni, programmazioni, synth).

Sabato 7 ottobre

Dalle 18.00:

Presentazione dell'espansione a tema Signore degli Anelli del gioco da tavolo Talisman a cura dei suoi autori, Alessandro Angelini e Giacomo Paterlini + sessioni di gioco.

Sessioni di gioco a L'Unico Anello, gioco di ruolo ufficiale basato sulle opere di J.R.R. Tolkien, Dungeons & Dragons, Vaesen e Pathfinder a cura dei StoryTable.

Fantasy e fumetto (2), workshop + laboratorio a cura di Eros Veschi, illustratore, fumettista e tatuatore.

Bestiario della Terra di Mezzo - Defrag Edition, mostra incentrata sugli animali nelle opere tolkieniane, tra editoria, giochi e cultura pop.

Dalle 19.00:

Presentazione di Tolkien: Light and Shadow – La Luce e l’Ombra (Kipple Officina Libraria) + Il simbolismo nelle opere di J.R.R. Tolkien, tra verità e interpretazioni forzate, tavola rotonda in dialogo con il pubblico. Intervengono gli scrittori Sandro Battisti e Lukha B. Kremo, e il cantautore Federico Mokata, coordina Eleonora D’Agostino.

Dalle 21.00:

Costruisci insieme a me il nostro libro delle ombre, laboratorio collettivo di illustrazione dark fantasy a cura di Didì Gallese, illustratrice e pittrice. L’opera prodotta sarà esposta durante una mostra a tema organizzata e curata da CRUSH - Collettiva Arte Visiva nel locale Defrag.

Domenica 8 ottobre - Finissage

Dalle 17.30:

Ainulindalë, reading commentato dal Silmarillion con accompagnamento musicale a cura di Federico Mokata.

Hobbit Market, mercatino a tema.

Bestiario della Terra di Mezzo - Defrag Edition, mostra incentrata sugli animali nelle opere tolkieniane, tra editoria, giochi e cultura pop.



Dalle 17.45:

Presentazione di Religioni Fantastiche e Dove Trovarle. Divinità, miti e riti nella fantascienza e nel fantasy (Vol. 1 e 2) (Quasar Edizioni), intervengono Igor Baglioni ed Eleonora D’Agostino.

Dalle 18.30:

Sessioni di gioco a L'Unico Anello, gioco di ruolo ufficiale basato sulle opere di J.R.R. Tolkien, Dungeons & Dragons, Vaesen e Pathfinder a cura dei StoryTable.

Sessioni di gioco all'espansione a tema Signore degli Anelli del gioco da tavolo Talisman a cura dei suoi autori, Alessandro Angelini e Giacomo Paterlini.

Animali della Terra di Mezzo, laboratorio creativo per bambini (5-10 anni), a cura degli artisti Samantha Capolei e Matteo Giovannini.

Corso di sopravvivenza all'illustrazione fantasy, workshop + laboratorio di illustrazione per l’editoria a cura di Claudia Marrone, illustratrice editoriale.

Fantasy e fumetto (3), workshop + laboratorio a cura di Eros Veschi, illustratore, fumettista e tatuatore.



Dalle 19.00:



Presentazione di Fuoco del Viandante. In Viaggio tra Storia e Leggenda, progetto che, attraverso escursioni, esperienze esplorative e articoli tematici, approfondisce storia, miti e leggende, sempre con rigoroso rispetto nei confronti dell’attendibilità e delle fonti storiche. Interviene Flavio Frontaloni, coordina Matteo Gabos.

Dalle 21.00:

Presentazione di MPB – Marco Palazzi Band, progetto musicale nato e nutrito dalle atmosfere fantasy e dal mondo dei giochi di ruolo. All’interno del progetto: Marco Bruce Palazzi, Francesca Elayne Naccarelli, Michelle Svicher, Valerio Amoroso, Francesco Ciancio e David Folchitto.

?



Per informazioni, costi e prenotazioni a workshop, laboratori e sessioni di gioco, ma anche per proposte di attività o performance all’interno dell’evento, scrivete a:

crush.collettiva.artevisiva@gmail.com

?

CONTATTI

e-mail: crush.collettiva.artevisiva@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/crush.collettiva.arte

instagram: @crushcollettivaarte