"Ho fatto il classico", lo spettacolo di Pierluca Mariti (@piuttosto_che) a Roma

Pierluca Mariti, o meglio @piuttosto_che, torna in tour con il suo spettacolo “Ho fatto il Classico”, un reading che combina monologhi comici con momenti di improvvisazione, qualche incursione didattica e fugaci passaggi emotivi.

L'astro nascente della comicità italiana sarà a Roma Eur Social Park il prossimo 1 giugno per poi proseguire in tutta Italia nelle seguenti date: 14 giugno Bologna, Nova Festival, 19 giugno Lucca, Real Collegio Lucca, 23 giugno Sestri Levante (Ge), Casette Rosse, 24 giugno Milano, Circolo Magnolia, 9 luglio Noci (Ba), Coopera Village, 14 luglio Lequile (Le), Masseria Wave, 16 luglio L’Aquila, Pinewood Festival, 22 luglio Galzignano Terme (Pd), Anfiteatro del Venda, 28 luglio Palermo, Parco Villa Filippina.

Pierluca Mariti salirà sul palco per portare in scena la creatività e l’ironia che lo hanno reso tra gli influencer più apprezzati di Instagram. Grazie a un mix di balli amatoriali, ricette finite male, parodie e poste del cuore che non risolvono problemi, il suo profilo conta ormai più di 180mila follower: una community fedele e appassionata, riunita anche in gruppi Telegram a livello nazionale e regionale.

"Ho fatto il classico"

Fra Ludovico Ariosto e Britney Spears, “Ho fatto il Classico” è una lettura antologica, ironica e dissacrante dei grandi classici onnipresenti nei programmi scolastici italiani, per guardarli con la lente dell'attualità, senza la pretesa di voler trarre grandi insegnamenti di vita, ma piuttosto con la voglia di ridere del presente in un viaggio attraverso le parole del passato.

Un irresistibile ibrido fra recitazione, scrittura e improvvisazione che crea collegamenti sorprendenti tra la contemporaneità e le opere del passato. Così Astolfo che recupera il senno dell’Orlando furioso ci ricorda che alla fine la bussola si può ritrovare, Orazio ci racconta come (provare a) gestire i ritrovati rapporti con persone che magari avremmo voluto evitare, mentre la poetica delle Cose di Montale può aiutarci ad affrontare il senso di precarietà e di smarrimento di questi tempi.

“Ho fatto il Classico” è uno show senza pretese letterarie o filologiche in cui molti potranno riconoscersi, ma anche un modo per Pierluca di sfondare la quarta parete rappresentata dallo schermo dello smartphone per raccontarsi anche dal vivo. Perché "ride bene chi ride di sé".

“We Reading è nato con l’intento di dare un taglio nuovo, fresco e divertente agli eventi di lettura, portando sul palco artisti inaspettati e chiedendogli di raccontarsi attraverso la lettura di testi di altri. Oggi, forti di una presenza su diverse città italiane grazie alle nostre rassegne locali a Milano, Bologna, Roma, Torino e Cesena, vogliamo fare un passo in più producendo spettacoli dal vivo su scala nazionale, arrivando su palchi di città nuove per farci conoscere da un pubblico sempre più trasversale - afferma Cesare Biguzzi Coordinatore nazionale di We Reading - siamo molto contenti che sia proprio un personaggio della nuova comicità come Pierluca, che ha debuttato proprio all’’interno di una delle nostre rassegne, a inaugurare questo nuovo corso".

Il tour è prodotto dall’associazione culturale We Reading, progetto di letture non convenzionali diffuso in diverse città italiane, che per l’occasione debutta nel campo della produzione dei grandi spettacoli nazionali dal vivo.