Ho amato tutto ai Giardini del teatro della Filarmonica

Dopo il debutto e il successo invernale, torna in scena “Ho amato tutto”. Nel suggestivo scenario dei Giardini del teatro della Filarmonica, Paola Pitagora, diretta dalla figlia Evita Ciri, interpreta Donna Paola Menesini Brunelli e il suo amore incondizionato per la vita.

La Filarmonica Romana ha sede da oltre 500 anni nella Casina Vagnuzzi, storico edificio il cui nucleo risale al Cinquecento e che faceva parte del grande complesso dei possedimenti di papa Giulio III appena fuori dalla Porta del Popolo. L'intero edificio si affaccia sui vasti Giardini, luogo in cui si svolge la stagione estiva dei Solisti del Teatro.

Accompagnata dai musicisti Beppe D'Argenzio ed Emanuele Bultrini, Pitagora racconta la gioia di vivere di Donna Paola e il suo coraggio di scegliere la felicità rinunciando ad agi e prestigio.

Tratto liberamente dal libro “Creando il Mare”, di Giovanni Maria Gambini con Paola Menesini Brunelli, (ed. Effigi – 2020), lo spettacolo porta in scena l’entusiasmo della protagonista per la vita e le sue sorprese, tra l’Umbria di Montegabbione, Carnaiola e Parrano, tra Roma e la Toscana di San Quirico d’Orcia e il Monte Argentario.

Scomparsa due anni fa’ per un male incurabile, Donna Paola ha amato tutto per davvero, abbracciando l'amore della sua vita e, con esso, tutto l’ignoto che ne derivava. Nata nel 1934, Donna Paola proveniva da un’importante e nobile famiglia di proprietari terrieri, i Menesini Lemmi di Montegabbione, una delle maggiori famiglie che sin dal 1700 erano legate allo Stato Pontificio. I Lemmi di Montegabbione possedevano infatti palazzi, castelli, casolari, conventi e dodici mila ettari di terra tra l’Umbria e la Toscana.

Donna Paola segue il marito che ha scelto, il suo Ferdinando - «uomo attraente, sicuro di sé» - a Roma, per il suo lavoro all’Iri (Istituto per la Ricostruzione Industriale). Vi rimarrà tutta la vita, occupandosi della famiglia nella Roma degli anni ‘60, all’epoca città effervescente, dove ci sono lavoro, meritocrazia e possibilità di emergere a prescindere dal ceto di provenienza.

Oggi, in un momento storico sociale in cui dominano la paura di scegliere, l’incertezza del domani e la diffidenza verso il prossimo, “Ho amato tutto” vuole portare un messaggio di positività, concretezza, fiducia verso il futuro e accoglienza verso l’altro, in tutte le sue sfumature.

Artista poliedrica, Paola Pitagora sarà presto sul grande schermo ne “L’età giusta” nei panni di una donna ottantenne che non rinuncia alla ricerca della felicità e dell’amore incondizionato. I tempi di Donna Paola e di quelle scelte sono lontani: oggi la ricerca è disperata e al contempo meno passionale, passando attraverso internet e i social, con il rischio di incappare in truffe, cascando nelle trappole della finzione.

“E’ la 'Ballata di una donna felice', di un'altra Paola, che ha scelto la libertà” , dichiara Paola Pitagora. “La felicità è drammaturgica e quando è frutto di un percorso e di una conquista può diventare una grande narrazione. Sulla scena ci sono due fantastici musicisti - Peppe d'Argenzio (Avion Travel) e Emanuele Bultrini ( Orchestra di piazza Vittorio); con loro la sinergia diventa una speciale alchimia e un messaggio universale per i giovani. La protagonista del racconto, Paola Menesini Brunelli, ha attraversato la storia d'Italia, dalla guerra mondiale in poi con scelte coraggiose e significative per il contesto, per i luoghi e per i sentimenti. "Ha Amato tutto", come dice il titolo dello spettacolo; lo ha fatto davvero. Il suo è un invito senza tempo a vivere e ad amare senza limiti”.

"Ho conosciuto personalmente Paola Menesini Brunelli, e quello che ho sempre apprezzato di lei era la schiettezza”, dichiara Evita Ciri, regista dello spettacolo. “Era una donna che se ne infischiava delle regole in senso positivo, creativo, di attenzione al cuore prima che alla forma. Portare nel linguaggio teatrale la sua personalità è stata una sfida che non avrei mai potuto vincere senza gli artisti eccezionali che sono in scena, Paola Pitagora e i musicisti Peppe d'Argenzio e Emanuele Bultrini, che hanno la sensibilità giusta per raccontare una storia semplice e unica allo stesso tempo."

Fondazione Noi siamo Paola

Nata per volere dei figli di Donna Paola, la Fondazione ha per scopo la tutela e la cura del territorio e dell’arte del restauro.