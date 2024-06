Hit Parade Tour, Demo Morselli e Marcello Cirillo a Sacrofano

Nell’ambito dei festeggiamenti per i Santi Patroni, domenica 23 giugno alle 21.30, Piazza Ugo Serata di Sacrofano si trasformerà in palcoscenico per accogliere l'evento musicale “Hit Parade Tour" con Demo Morselli, Marcello Cirillo e la vocalist Francesca Borrelli.

Marcello Cirillo, conosciuto e amato dal grande pubblico per la sua lunga carriera nel mondo della musica e della televisione, porterà sul palco tutta la sua energia e passione. Conosciuto per le sue numerose apparizioni televisive e per le sue interpretazioni canore, Cirillo è un artista poliedrico capace di coinvolgere ed emozionare il pubblico con la sua voce e la sua personalità. Con lui ci sarà Demo Morselli, il celebre compositore e direttore d’orchestra. Con una carriera che vanta collaborazioni con i più grandi nomi della musica italiana e internazionale, Morselli è noto per la sua abilità di combinare elementi di jazz, pop e musica classica.

A completare il trio, la vocalist Francesca Borrelli, con un repertorio che spazia dai grandi classici della musica leggera italiana ai successi internazionali. Nel corso della serata i tre artisti, con la loro esperienza e passione, regaleranno al pubblico un momento di festa e di condivisione, coinvolgendolo in un viaggio musicale emozionante. L'ingresso è libero.