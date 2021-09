Hippie Market torna a Roma a Parco Labia

Sabato e domenica 2 e 3 ottobre dalle ore 10.30 alle 22.00



Hippie Market



Parco Labia (Largo Fausta Labia)



Ingresso gratuito



Info Whatsapp: 392.1037824



La musica, le atmosfere l'arte e i colori anni '60 invadono Parco Labia, trasformandolo in un piccola Woodstock



Quella di ottobre sarà un’edizione speciale di ripartenza a Roma, in una nuova location, Parco Labia, dopo una lunga pausa.



Un nuovo punto di partenza, un nuovo capitolo dove potersi incontrare e scoprire la bellezza del fatto a mano, gli spettatori saranno affascinati da un mondo che profuma di libertà, e che non potrà fare a meno di contagiare di un sorriso intimo e profondo.



Una due giorni in cui rigenerarsi anche tra discipline olistiche e nutrire tutti i sensi, facendo sperimentare a chiunque voglia, tutto ciò che può affiancarsi alla medicina allopatica per il raggiungimento del benessere. Una full immersion in seminari interattivi, lezioni di yoga, spiritualità, astrologia, tarologia evolutiva, bagni di gong, meditazione sciamanica con tamburo sacro, conferenze su benessere, corpo, mente, spirito e natura,



Ma anche performance artistiche, momenti musicali, area kids con laboratori creativi, musicali, di riciclo creativo e inglese.



Market



Una carovana di artigiani pronti a stupirvi e farvi innamorare.



Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigiano, moda, fiori, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, home decor, lampade, occhiali vintage, oggetti di arredamento in legno interamente fatti a mano dall'intaglio al colore, borse tote e porta tappetino.



Nel mercatino troverete anche: cosmetici e saponi bio naturali, incensi, oleoliti, soluzioni idroalcoliche, estratti fluidi, oli medicinali e ungenti per ristabilire il contatto con la propria natura, piante medicinali, profumatori per ambienti e candele realizzate in cera di soia con inclusioni di fiori.



Ma anche sculture sacre geometriche: Genesa Crystal e Pentasfera anche grandi da meditazione, completamente realizzate a mano, la cui funzione è quella di attrarre, purificare e amplificare l’energia.





Spettacoli, musica, conferenze, presentazione libri



La Shape Company lascerà gli spettatori a bocca aperta grazie ai numeri mozzafiato di acrobazia, verticalismo, acrobalance.



Spazio anche alla danza del ventre con Rasha Nour e le Sahara's Secrets e alla tribal fusion con le il gruppo Twins Project di Francesca Trezza, vi condurranno in un viaggio tra speziate melodie e ritmi orientali, danze tribali e fusioni contemporanee.





Attesissima sabato 2 ottobre alle 16.00 la conferenza condotta da Ornella di Luce sull’ Animal Healing, una tecnica di guarigione olistica, che aiuta a promuovere il benessere mentale, spirituale ed emozionale degli animali e dei loro proprietari. Seguirà la meditazione di connessione con il proprio animale.



Sabato alle ore 20.30 si chiude la prima giornata con il concerto della Band Hippie Family interamente dedicato alla "Summer of Love" ed agli artisti dei grandi festival rock del periodo 1967-1974



Nella giornata di Domenica alle ore 11.45 apriremo il sipario celebrando la musica popolare più amata di Italia : la Pizzica e Taranta, con il progetto musicale di Sandro Pasquali, Le Tarantole. Pizziche , Tarantelle, Canti a stornello, Tammurriate, Serenate ,Scottisch e Saltarello.







Domenica inoltre sarà presente tutta la giornata Paolo Rasile musicista "one man band" con il suo progetto musicale Harp Guitar Travel.

Un viaggio verso atmosfere che travalicano la dimensione spazio- temporale, un' avventura dentro e fuori di te che ti coinvolge e acquieta





In entrambe le giornate potrete assistere ad una conferenza condotta dalla naturopata Alessia Macci sulle piante amiche delle donne, l’origine dei disturbi femminili, dipendenza affettiva e i rimedi utili al ripristino della propria integrità.



Ma anche Seminari interattivi di Numerologia per la lettura dell'Anima “Ho perso la Bussola” condotto da Daniela Gianni.



Un incontro durante il quale parlerò del significato del vostro giorno di nascita, del destino, e delle sfide da superare riprendendo anche solo per una attimo la Bussola dell'Anima



Spazio anche alle presentazioni di libri tra cui STICAZZI un libro divertente, irriverente e profondo che tocca con leggerezza argomenti che da sempre incatenano l’essere umano a una serie di obblighi, doveri e recite. Tutti pesi e gravità che secondo la sacra parola dello STICAZZI non hanno più ragione di esistere.



A chiudere le due giornate, domenica alle ore 21.00 una meditazione sciamanica con il tamburo sacro.





Area bimbi



L’Hippie Market è su misura anche per i bimbi, tantissime le attività didattiche e creative.



Truccabimbi, laboratori musicali di tamburo e cajon e riciclo creativo a cura dell’Associazione La via per l’Ambiente e le persone, e di riciclo creativo, inglese, autoproduzione, e artistici a cura dell’associazione di promozione sociale Strade Diffuse.



Area Olistica



L’ Hippie Market vuole essere un invito a sperimentare le discipline millenarie di equilibrio energetico e ricerca spirituale.



Sabato 02 ottobre



h. 12.00 - 17.00 Bagno di Gong



Un'esperienza che smuove nel profondo portando gioia e pace.



Lo scopo e il risultato dell'ascolto del suono di Gong è l'induzione dello stato di profonda e totale calma che investe corpo e mente. Partecipare a un bagno di Gong permette di superare lo stress, calmare le tensioni, e mettersi in contatto profondo con se stessi e con la propria interiorità.



h.17.00 - 18.30 Maqamat -Viaggio sonoro e danzaterapia



Maqamat e’ il sistema di scale e musica modale del Medio Oriente.



Nasce con scopi di elevazione mistica, dando origine a pratiche artistiche spirituali, tra cui la danza.



Ascolteremo in un bagno sonoro gli antichi strumenti di questa tradizione, tra cui il Nay, il flauto sufi del deserto, e il ritmo del tamburo sacro Bendir.



Dopo il rilassamento sonoro seguire’ la Danza Emozionale, dove elaboreremo in movimento le emozioni dei Maqam attraverso alcuni elementi delle Danze Orientali.



h. 17.30 - 19.00 Azul Conscious Movement



Una pratica di movimento spontaneo che risveglia la coscienza e fa emergere



cio' che giace inespresso nel nostro corpo.



Domenica 03 ottobre



h. 11.30 - 12.30 Hatha Yoga



h. 15.00 - 16.00 Respirazione Alchemica, Sessualità Sacra



Risvegliare l'Istinto e il Cuore, tornare a Sentire per riconetterci con il nostro



Essere Autentico. Il Sistema integra diverse discipline come il Tantra, la Medicina Cinese, lo Shamanesimo, lo Yoga.



h.16.00 - 18.00 Bagno sonoro metodo Harmony e Training Teatrale



Movimento corpo, voce e relax



Attraverso frequenze di strumenti musicali suonati dal vivo come Hand Pan, Digeridoo, Campane Tibetane ed in Silicio di Quarzo, Carillon Meditativi, Tuning Fork , Tamburo Sciamanico e' possibile facilitare l'equilibrio fisico ed energetico della persona e indurre un profondo rilassamento



Gallery













h. 17.30 - 19.00 Azul Conscious Movement

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...