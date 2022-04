Hippie Market on the Beach

L’ Hippie Market inaugura la stagione estiva domenica e lunedì 24 e 25 aprile tra artigiani, stilisti emergenti di moda, il sole, il mare, e Live & Dj Set, immersi nella bellezza naturale della Rambla di Maccarese.

Un atelier a cielo aperto con 22 selezionatissimi artigiani: gonnelloni e kaftani svolazzanti che inneggiano alla libertà degli hippy, abiti gipsy in seta, coroncine floreali, sandali e accessori in macramè, fasce e turbanti, acchiappasogni, occhiali da sole vintage. Complementi d’arredo di design ed estrosissime lampade, targhe vintage.

In perfetto stile Figli dei Fiori:borse, top, abiti, shorts in crochet a quadrotti coloratissimi realizzati a mano e bijoux con piume e fiori. Ma anche candele, campane tibetane, tamburi e oggetti sciamanici, incensi, cristalli. Per gli uomini borse, zaini, cinte, portafogli in pregiati pellami. E tra un cocktail e un piatto di pesce, musica e dj set in entrambe le giornate.

Domenica 24 aprile dalle ore 15 salgono in consolle i Djs del Club Ibiza in collaborazione con il Circolo degli Illuminati: Ben Sterling, Da Vid , Karima Dueg, Luca Bortolo.

Lunedì 25 aprile sarà presente tutta la giornata Paolo Rasile musicista "one man band" con il suo progetto musicale Harp Guitar Travel. Un viaggio verso atmosfere che travalicano la dimensione spazio- temporale, un' avventura dentro e fuori di te che ti coinvolge e acquieta.

Sempre lunedì alle ore 10.45 Movement Medicine con cuffie, una pratica di meditazione in movimento, la danza diventa uno spazio sicuro e sacro, creato insieme ad altre persone, dove sperimentare nuovi modi di stare con noi stessi e con gli altri.

Alle ore 12.30 Bagno di Gong: lo scopo e il risultato dell'ascolto del suono di Gong è l'induzione dello stato di profonda e totale calma che investe corpo e mente. Partecipare a un bagno di Gong permette di superare lo stress, calmare le tensioni, e mettersi in contatto profondo con se stessi e con la propria interiorità.