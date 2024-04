Hippie Market e Foodstock all'Appia Joy Park

Si anima il weekend romano del 27 e 28 aprile con il ritorno di due famosi e amati eventi molto attesi: l’ Hippie Market e Foodstock. La musica, l'arte e le atmosfere anni '60 e '70 invadono l’oasi verde di 45.000 mq dell’Appia Joy Park, il nuovo parco della Capitale sito in Via Annia Regilla 245.

Due giorni dedicati al miglior artigianato e vintage, cibo di strada, musica, eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada, musicisti e intrattenimento per i bambini, ad ingresso gratuito. Un must anche per i foodlovers, un evento unico su Roma che propone oltre 130 irresistibili proposte culinarie.

Area Hippie Market

Un market dall’anima gitana, custode di bellezza e di un pizzico di magia. Una grande varietà di esclusive creazioni tra gioielli, acchiappasogni, borse, abiti boho-chic, occhiali vintage, cosmetica bio, candele, piante e fiori. Corner dedicati ai rimedi dell’anima, incensi, cristalli, oggetti per la meditazione, preparazioni erboristiche a base di piante medicinali che risvegliano le naturali capacità di autoguarigione dell’organismo: oleoliti, soluzioni idroalcoliche, estratti fluidi, oli medicinali e ungenti.

Area Foodstock

Sarà presentata l'eccellenza del cibo di strada, con un'accurata selezione di street chef, per celebrare i piatti più popolari italiani ed internazionali e una grande varietà di ricette anche vegane, vegetariane e per celiaci. Tante simpatiche cucine tutte rigorosamente su ruota con chef qualificati inonderanno l'aria di profumi, facendo venire l'acquolina in bocca a tutti. Il range di sapori sarà caleidoscopico, annaffiato da birre e cocktail. Sarà possibile gustare prodotti cucinati al momento con materie prime di alta qualità di paesi diversi, di posti lontani ed essere avvolti da tanti sapori.

Dalle pietanze dai sapori ricchi e intensi della cucina argentina ed etnica, agli hamburger gourmet, panini e cartocci di mare, pizza fritta ripiena, pollo fritto, polpette, zeppoline, dolci in perfetto stile food porn per i più golosi. Dall’Abruzzo arrivano gli amatissimi Arrosticini di Pecora “tagliati a mano” dalle Marche le olive ascolane artigianali, i cremini e formaggio fritto; dall’Emilia Romagna gnocco fritto Dal Messico arrivano i Tacos con fagioli neri e cavolo viola, o pork chili, dalla cucina iberica e latino americana i Churros, dall’Argentina bistecche che si sciolgono in bocca e le empanadas

Spettacoli e musica

Sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00 “performance musicale di strada e parata ” LE TIGRI DI MOMPRACEM: canti popolari accompagnati da percussioni, violino e chitarra, giochi di fuoco. Alle ore 16.30 a divertire bambini e adulti lo spettacolo comico e di magia con il CLOWN MONELLO. Domenica tutto il giorno fino le 18.30 performance itineranti circensi: giocaleria, gag, fuoco. Alle ore 13.00 fino le 16.00 musica dal vivo con il duo internazionale FACE2FACE musica Pop & Rock degli anni ’70. Dalle 12.30 alle 19.30 improvvisazioni sonore del polistrumentalista Alessandro Scintu: fiati, percussioni arabe e africane, hangdrum, didjeridoo uniti in una magica fusione. In entrambe le giornate laboratori arte del mosaico e circensi, trucca bimbi, intrattenimento