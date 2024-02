Hippie Market e Foodstock a Roma

Il 2 e 3 marzo dalle 11 alle 21.30, l’Hippie Market e Foodstock approdano all'Hacienda in zona Tiburtina, in Via dei Cluniacensi 68.

1.000 mq al chiuso e 1.000 mq all’aperto dove perdersi nella bellezza del fatto a mano , nella golosità dello street food e un ricco programma di musica e spettacoli a Ingresso gratuito

Una grande unica vetrina dove storie ed esperienze diverse si incontrano nella nuova location nel cuore della Tiburtina.

Un must per gli appassionati, un evento che porta a Roma un’ampia ed esclusiva selezione di espositori da tutta Italia. Un market dall’anima gitana, custode di bellezza e di un pizzico di magia.

Artigianato, vintage, piante e fiori. Esclusive creazioni tra gioielli, flower design, acchiappasogni, borse, abiti e gioielli boho-chic, penne in legno, accessori per bimbi e neo mamme, moda etica, blazer, estrose lampade, cappelli granny, occhiali vintage, complementi d’arredo di design, cosmetica bio, candele. Corner dedicati ai rimedi dell’anima, incensi, cristalli, oggetti per la meditazione, preparazioni erboristiche.

AREA STREET FOOD

Tante simpatiche cucine su ruota con chef qualificati inonderanno l'aria di profumi, facendo venire l'acquolina in bocca a tutti con 100 proposte culinarie. L'eccellenza del cibo di strada, per celebrare i piatti più popolari italiani ed internazionali e una grande varietà di ricette anche vegane e vegetariane. Un'esplosione di sapori e profumi con selezionatissimi Truckfood che portano in giro su quattro ruote le loro ricette speciali e che fanno della qualità il loro ingrediente principale Un evento per tutte le età.

Tanti gli appuntamenti per i bambini: ai bambini piace girare fra le bancarelle ma se dopo un po’ avranno voglia di distrarsi e di giocare, e lasciare i genitori liberi di fare shopping potranno partecipare a numerose attività. In entrambe le giornate: trucca bimbi, laboratorio torte di fango e crea il tuo segnalibro

Sabato:

laboratorio “spezie e mandala” (orario no stop)

danza creativa (dalle h.12.00 alle h.13.00 e e dalle h.14.00 alle 16.00)

Domenica:

laboratorio inchiostri naturali e laboratorio creativo l’arte del mosaico (no stop)

SPETTACOLI E MUSICA LIVE

Sabato

H.16.00 va in scena lo spettacolo comico e magico “Clown Monello”

H.17.00 spazio alla danza tribale, del ventre e fusion

H.18.00 il live UKUS IN FABULA, leader internazionali dell’ Ukulele, vantano oltre 100 concerti in tutto il mondo, propongono un repertorio coinvolgente e condito da cabaret musicomico e divertente.

Domenica