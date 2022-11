Hippie Market Christmas Edition & Festival del Vin Brulè

In zona Tiburtina il 3 e 4 dicembre si alza il sipario sull’ Hippie Market Christmas Edition e in esclusiva nazionale il Festival del Vin Brulè, in una nuova location di 2.000mq: l’Hacienda in via dei Cluniacensi 68.

L’ appuntamenti da anni, più amato e atteso da chi cerca regali particolari dove musicisti, artisti di strada, acrobati circensi, accompagneranno con le loro performance due giornate di shopping.

Una selezione di Artigiani, Flower designer, Stilisti, Illustratori che, unendo innovazione e sostenibilità, propongono creazioni originali, in tiratura limitata e di sorprendente creatività.

Il pubblico sarà accolto da una magica atmosfera, tra luci soffuse, profumi di zenzero e cannella, vino speziato.

Mercatino di artigianato con 3000 idee regalo

Il contesto perfetto per fare acquisti pre-natalizi. Dagli addobbi per l’albero e la casa ai prodotti artigianali in lana, feltro, legno o vetro, candele, gioielli, felpe, borse in pelle e stoffa, bijoux, turbanti, mantelle, sciarpe e guanti in lana, lampade, ghirlande, arazzi, occhiali da sole, piante, stampe, poster, curiosità di ogni genere. Presenti anche capi di abbigliamento recycle up e vintage. Ma anche prodotti per il benessere, come olii essenziali, creme biologiche, profumi, saponi, tutto completamente realizzato a mano.

Contest peggior maglione di Natale

Il 4 dicembre arriva la più grande sfida nazionale del Maglione di Natale più brutto.

Le organizzatrici sfidano cosi il pubblico “Scegli il più audace, inguardabile, disgustoso, orribile, che hai nell'armadio, indossalo tutto il giorno e vergognati per sempre”

Colui o Colei che si presenterà davanti alla giuria con il "migliore quindi peggior" maglione si aggiudicherà una cassa di Prosecco nelle quale affogare il suo imbarazzo e un buono per comprare un maglione decente !

Spettacoli, danza e musica live

La Shape Company sono fra i performer più attesi con i loro numeri mozzafiato di danza acrobatica aerea, verticalismo, trampolieri, acrobalance.

In entrambe le giornate alle ore 12.00 Teatro dei Burattini con Prilla, sabato “ Il Natale precoce di Babbo Natale”, domenica “Il Gatto con gli Stivali”

Sabato alle 18.00 il concerto Resonance World Music

Domenica alle 18.30 il duo WUNDER TANDEM. Due voci, una fisarmonica ed un mini drum set, un duo cross-gender, leopardato dall’animo disco-punk, pronto a stupire l’intrepido ascoltatore con mash up caustici che abbattono definitivamente le differenze di genere.

Show di danza del ventre e tribal fusion.

Attività per bambini

Ai bambini piace girare fra le bancarelle alla ricerca di addobbi e dolcetti. Se dopo un po’ hanno voglia di distrarsi e di giocare, e lasciare i genitori liberi di fare shopping possono partecipare a numerose attività. Babbo Natale passerà a fare un saluto, a farsi fotografare e raccogliere le letterine. Tanti i laboratori creativi: disegno, riciclo creativo, inglese, creazioni in feltro

Area street food e vin brulè

Per la prima volta nella Capitale arriva il Festival del Vin Brulè in contemporanea all’ Hippie Market Christmas Edition. Nove Varianti di diverse regioni italiane e paesi europei accompagnate da golose proposte culinarie dei nostri street chef. Tortellini in brodo, tigelle con farcitura natalizia, gnocco fritto, polenta taragna, zuppa di castagne, fritture, Wurstel tedeschi, arrosticini, strudel, omini di pan di zucchero.

A condire la zona food, sonorità vibrazionali che abbracciano corpo e anima con i concerti acustici di Paolo Rasile e Matthew De Filippi