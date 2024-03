Hippie Market a Castel Gandolfo

Il 6-7 Aprile l’oasi tropicale del Wunderkammer a Castel Gandolfo apre le sue porte all'Hippie Market.

Sarà come iniziare un viaggio in calde terre lontane, rapiti da un incantesimo che per due giorni farà perdere i visitatori in un sogno. Un'allegra e colorata carovana di artigiani da tutta Italia, musicisti ed artisti di strada pronta a farvi innamorare.

Handmade, moda sostenibile, gioielli, home decor, illustrazioni, flower desing, vintage oltre a spettacolari performance, live music e area kids. Non mancheranno area relax e area food, con un viaggio tra sapori tradizionali e combinazioni inaspettate.

Appuntamento il 6 e 7 aprile in via Spiaggia del Lago, 24 a Castel Gandolfo, dalle 11.30 alle 21.