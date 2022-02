Il 26 e 27 febbraio dalle 10.30 alle 20.00 prende vita nel cuore di Parco Labia l'Hippie Market Carnival Edition, tra artigiani, stilisti emergenti, designer, pittori, cartomanti, street chef, artisti di strada. Un intrattenimento per famiglie e giovani, con tante alternative per gli appassionati di moda e design, a ingresso gratuito.

La migliore selezione di artigianato, vintage, vinili, estrose giacche, kimoni, scarpe, originalissime lampade di design, vinili, ceramiche, oggetti per la casa, occhiali da sole, arazzi e acchiappasogni, piante, stampe, poster, abbigliamento per lo yoga, curiosità di ogni genere. Nel mercatino si troveranno anche cosmetici bio naturali, kit purificazioni, piante medicinali, profumatori per ambienti e candele realizzate in cera di soia con inclusioni di fiori.

Per gli appassionati di piante un'ampia esposizione di Kokedama e Tillandsie.

Spazio anche al cibo, con punti food all day long. Gli Street-Chef tra fornelli e padelle fumanti offriranno un’abbondante offerta di cibo dolce e salato e bevande, pronti a deliziare i palati anche più esigenti e far esplodere le papille gustative. Arrosticini, panini di pesce e hamburger gourmet, fritture, etnico e food tipico argentino con churros, empanadas, alfajores e molto altro. Tantissimi i dolci tipici del Carnevale

Kids Park con giostre e gonfiabili, teatro dei burattini per i piccoli, laboratori creativi, trucca bimbi. Laboratori di disegno, costruzione delle Maracas e realizzazione mascherine di Carnevale. Workshop della carta rivolto ad adulti e bambini. Teatro dei burattini interattivo

Sabato ore 15.30 "Il topo di città e il topo di campagna" in questa storia i bambini saranno i veri protagonisti, ognuno avrà un ruolo nel portare in salvo i topolini, con un finale divertente

Domenica ore 16 “Piccoli Supereroi”: un viaggio avventuroso con i bimbi e burattini alla ricerca della scuola di magia. Domenica ore 15 spettacolo di clowneria “Risate in valigia”. Sabato alle 16 e domenica in replica alle 12 “Biancaneve e i 7 mali” uno show dance tra teatro, danza Mediorientale, Bollywood di Eleonora Nidal e la Nidal Caravan.