Hippie Market "Busker Edition"

Il 13 e 14 maggio, dalle 10 alle 22,30, l’Hippie Market torna all’ Appia Joy Park con la Special Busker Edition. Giocoleria, comicità, magia, equilibrismi, musica, circo, teatro e un po’ di sana follia.

Un evento attesissimo che in questa edizione si allarga e si estende in numeri, più di dieci gli spettacoli al giorno con le eccellenze più richieste nei festival di buskers di tutto il mondo. Tanti spettacoli come sempre gratuiti, accompagneranno lo shopping tra 60 artigiani, aziende agricole e designer. Una truppa di comici, clown, mimi, giocolieri, personaggi improbabili, acrobati, musicisti, approdano nella nuova oasi verde bucolica della Capitale sita in Via Annia Regilla 245 nel cuore dell’Appia

Un viaggio fantastico tra numeri spettacolari, stupore e tante risate, che ha il potere di riportare gli adulti al tempo della fanciullezza attraverso il sorriso e il gioco, e di conquistare i bambini con le gag più esilaranti e coinvolgenti.

In entrambe le giornate una divertentissima sfida per tutte le famiglie con la Caccia al Tesoro. Capacità di osservazione e spirito di collaborazione saranno i fattori da mettere in gioco per raggiungere l’obiettivo!

L'hippie market

Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigianato, moda, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, home-decor, lampade, candele, occhiali vintage, oggetti di arredamento in legno. Corner dedicati ai rimedi dell’anima, incensi, cristalli, oggetti per la meditazione, preparazioni erboristiche a base di piante medicinali, oli medicinali e ungenti. Come sempre, sarà presente un'ampia area dedicata a fiori e piante anche rare.

Area street food con Foodstock

L'eccellenza del cibo di strada, per celebrare i piatti più popolari italiani ed internazionali e una grande varietà di ricette anche vegane e vegetariane.

Un'esplosione di sapori e profumi con selezionatissimi Truckfood che portano in giro su quattro ruote le loro ricette speciali e che fanno della qualità il loro ingrediente principale. 20 Street-Chef tra fornelli e padelle fumanti offriranno oltre 100 proposte culinarie pronte a deliziare i palati anche più esigenti e far esplodere le papille gustative.

Il programma

Sabato alle ore 12.00 e in replica alle16.30 un eccentrico spettacolo di Giocoleria comica con Miss Dani.

Dalle 15.00 l’attesissimo Uomo Uccello, artista di strada storico conosciuto in tutto il mondo, estroso personaggio, Musicista , Fantasista, che si esprime con i suoni di madre Natura e i canti degli Uccelli. La creatività, l’improvvisazione, le timbriche sonore e vocali, le animazioni corporee, strumenti africani, percussioni, richiami di uccelli, trombette, tubi, indumenti e giocattoli sonori, convergeranno in un unico show ricco di colori e sorprese Alle 17.30 il teatro dei burattini: la famiglia Addams.

A chiusura dalle 19.30 l’acclamata band I BROBUSK propone uno spettacolo unico musicale, con i più grandi successi internazionali

Domenica alle ore 12.00 e in replica alle 16.00 BON BON ROUGE in “‘NA SCARPA E ‘NA PANCHINA” (teatro fisico, clown, manipolazione oggetti, acrobatica, hula hoop) regalerà momenti di leggerezza e stupore.

Alle 13.00 con il suo basso e voce la piccola Aury Trip in un live Rock frizzante

Alle 18.00 UKUS IN FABULA, leader internazionali dell’ Ukulele, vantano oltre 100 concerti in tutto il mondo, propongono un repertorio coinvolgente e condito da cabaret musicomico e divertente.

Domenica dalle 20.00 World music e canti tradizionali un'esperienza multidimensionale, un viaggio senza tempo. Un legame profondo tra la nostra tradizione e il resto del mondo. In entrambe le giornate esibizioni di danza acrobatica su cerchio aereo e dj set. Per informazioni whatsapp: 3921037824