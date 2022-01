Hippie Market a Parco Labia 5 e 6 Febbraio: due giorni di amore incondizionato per l’artigianato, musica e cibo. Un market dall’anima gitana, custode di bellezza e di un pizzico di magia, studiato per tutta la famiglia, dove si trovano oggetti per tutti i gusti e tutte le età e dove puoi conoscere ed innamorarti della coloratissima carovana Hippie composta da artigiani, stilisti emergenti e designer, street chef, aziende agricole, musicisti, operatori dell’infanzia che intratterranno i bimbi con laboratori creativi e attività ricreative.

Area Market: artigianato, vintage, piante e fiori, vendita di semi di ortaggi, fiori antichi e creazioni di miscele particolari, aziende agricole che propongono cioccolato artigianale e caramelle, biscotti, miele bio, confetture, vino, grappa, canapa….

Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigiano, moda, fiori, gioielli, arazzi, borse, zabiti gipsy e boho-chic, home decor, lampade, occhiali vintage, oggetti di arredamento in legno interamente fatti a mano dall'intaglio al colore, borse tote e porta tappetino, complementi d’arredo di design e riciclo creativo.

Postazioni EcoFem con assorbenti, proteggi slip, morbidi dischetti leva trucco lavabili. Per gli uomini: borse, zaini, cinte, portafogli in pregiati pellami, accessori e orologi. Nel mercatino troverete anche cosmetici e saponi bio naturali, profumatori per ambienti e candele realizzate in cera di soia con inclusioni di fiori.

Corner dedicati ai rimedi dell’anima, preparazioni erboristiche a base di piante medicinali che risvegliano le naturali capacità di autoguarigione dell’organismo: oleoliti, soluzioni idroalcoliche, estratti fluidi, oli medicinali e ungenti. Campane tibetane, tamburi e oggetti sciamanici, incensi, cristalli… Moltissime le creazioni per i bimbi, dall’abbigliamento ai giocattoli 100% handmade e tanti originali costumi di Carnevale, non mancherà una vasta esposizione di libri per bambini firmati Usborne, nota casa editrice inglese.

Kids Park con giostre e gonfiabili, teatro dei burattini per i piccoli, laboratori creativi, trucca bimbi. Tra i laboratori per i bimbi, spicca quello per costruire le mangiatoie per gli uccellini che saranno poi riempite di noccioline ed appese agli alberi del parco. Aspettando San Valentino, sarà proposta una favola sull'amore universale "Il piccolo melograno rosso" raccontata con il teatrino di carta giapponese (kamishibai)

Sabato e domenica alle ore 16.00 Teatro dei burattini con Rapunzel e la Bella e la Bestia. Spazio anche al cibo, con punti food all day long.

Gli Street-Chef tra fornelli e padelle fumanti offriranno un’abbondante offerta di cibo dolce e salato e bevande, pronti a deliziare i palati anche più esigenti e far esplodere le papille gustative. Arrosticini, panini di pesce e hamburger gourmet, fritture, etnico e food tipico argentino con churros, empanadas, alfajores e molto altro.