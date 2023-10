Hippie Market a Roma

Orario non disponibile

Quando Dal 07/10/2023 al 08/10/2023 Orario non disponibile

Il 7 e 8 Ottobre la carovana dell’Hippie Market è pronta a riempire gli occhi di meraviglia all’ Appia Joy Park, in via Appia Regilla, 245

Un villaggio emozionale ricco di balle di fieno dove respirare un’atmosfera d'altri tempi e vivere momenti indimenticabili.

Atmosfere magiche, tra un banco e l'altro sarete sempre accompagnati da improbabili artisti di strada e da una foresta di suoni che vi farà vivere un viaggio alla scoperta dei ritmi delle varie culture del mondo.

Particolare attenzione ai bambini con molte iniziative a loro dedicate: laboratori creativi, caccia al tesoro, inglese, trucca bimbi, intrattenimento ed anche un parco avventura con 12 percorsi tra gli alberi ed un Tree Village

Artigianato, vintage, piante rare e fiori

Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigiano, moda, fiori, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, home decor, occhiali vintage, riciclo creativo, cosmetici e saponi bio naturali, profumatori per ambienti e candele. Corner dedicati ai rimedi dell’anima, preparazioni erboristiche a base di piante medicinali che risvegliano le naturali capacità di autoguarigione dell’organismo ma anche campane tibetane, tamburi e oggetti sciamanici, incensi, cristalli

Area Streetfood

L'eccellenza del cibo di strada, per celebrare i piatti più popolari italiani ed internazionali e una grande varietà di ricette anche vegane e vegetariane.

Un'esplosione di sapori e profumi con selezionatissimi Truckfood che portano in giro su quattro ruote le loro ricette speciali e che fanno della qualità il loro ingrediente principale. 20 Street-Chef tra fornelli e padelle fumanti offriranno oltre 100 proposte culinarie pronte a deliziare i palati anche più esigenti e far esplodere le papille gustative.

Programma

Sabato 7 ottobre

Ore 16.30 e ore 19.00 Mr Pope in Quisquigliagini “Fantasmini prêt a porter”

Armato di tante valigie, traboccanti di fantasie, Mr Pope e il suo ciuffo renderà possibile l’impossibile.

Ore 17.30 - 19.00 Resonance World Music e Canti tradizionali

Un’esperienza sonora multidimensionale, un viaggio senza tempo, strumenti dal mondo (Didgeridoo , Scacciapensieri , Surpeti, Hand Pan ) e canti della tradizione popolare

Ore 20.30 - 22.30 Concerto rock’n’roll con i WELCOME TO HILL VALLEY

Domenica 8 ottobre

Ore 12.30 e ore 16.30 GIOCOL-ELIA

Un grande show di giocoleria e clowneria di 45 minuti che trasporta nel mondo del circo contemporaneo, rendendo gli spettatori i veri protagonisti dello show

Ore 14.00 - 16.00 Djset Electro Cumbia di Fabio Ottaviani

Ore 18.00 - 20.30 Ma Cumbia BandaSociál una Jams ession di percussioni e fiati in un viaggio alla scoperta delle sonorità del pianeta, tra ritmi tribali e danze exotiche.