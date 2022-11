Hippie Market: due giorni di pace, musica, artigianato, street food

Il 5 e 6 novembre dalle 11.00 alle 22.00 l’Hippie Market approda in una nuova location, l’Hacienda in zona Tiburtina, trasformandola in una piccola Woodstock

1.000 mq al chiuso e 1.000 mq all’aperto dove perdersi nella bellezza del fatto a mano e un ricco programma di musica e spettacoli a Ingresso gratuito.



Presenti artigiani, aziende agricole biologiche, operatori olistici, scrittori, musicisti, artisti di strada, per due giorni di benessere, relax, energia e svago. Una grande unica vetrina dove storie ed esperienze diverse si incontrano nella nuova location nel cuore della Tiburtina.



Un must per gli appassionati, un evento che porta a Roma un’ampia ed esclusiva selezione di espositori da tutta Italia. Un market dall’anima gitana, custode di bellezza e di un pizzico di magia. Artigianato, vintage, piante e fiori, aziende agricole che propongono marmellate, biscotti, pasta artigianale, miele bio, canapa. Una grande varietà di esclusive creazioni tra gioielli, acchiappasogni, borse, abiti boho-chic, estrose lampade, cappelli granny, occhiali vintage, oggetti in legno interamente fatti a mano, borse porta tappetino, complementi d’arredo di design, cosmetica bio, candele. Per gli uomini: borse, zaini, cinte, portafogli in pregiati pellami, accessori e orologi. Corner dedicati ai rimedi dell’anima, incensi, cristalli, oggetti per la meditazione, preparazioni erboristiche a base di piante medicinali che risvegliano le naturali capacità di autoguarigione dell’organismo: oleoliti, soluzioni idroalcoliche, estratti fluidi, oli medicinali e ungenti.



Un evento per tutte le età.

Tanti gli appuntamenti per i bambini.In entrambe le giornate alle ore 16.30 laboratori di arte di circo

Teatro dei burattini con Prilla alle 12.00: sabato con Frozen e domenica Le avventure di Scheletrino

Truccabimbi, laboratori di letture animate in inglese e molto altro….

Sabato dalle 11.00 alle 15.00 e domenica dalle 13.30 alle 15Gioco della Pignatta, laboratorio slime, palloncini, baby dance



SPETTACOLI E MUSICA LIVE

Sabato spazio alla danza tribale, del ventre e fusion, e viaggi sonori tra sonorità vibrazionali che abbracciano corpo e anima: concerti acustici con Gong, Hang Drum, Sax, didgerido, scacciapensieri ancestrale.

Alle ore 19.00 divertimento assicurato con il Cabaret Astrologico di Astronza, uno show di 90 minuti che unisce l’astrologia e le sue previsioni al gioco e all’ironia.

Tra gli artisti più attesi domenica alle ore 16.30 le Wunder TandemDue voci, una fisarmonica ed un mini drum set, un duo cross-gender, leopardato dall’animo disco-punk, pronto a stupire l’intrepido ascoltatore con mash up caustici che abbattono definitivamente le differenze di genere.

Alle ore 18.30 concerto della Band Hippie Family interamente dedicato alla "Summer of Love" ed agli artisti dei grandi festival rock del periodo 1967-1974



AREA STREET FOOD

Tante simpatiche cucine su ruota con chef qualificati inonderanno l'aria di profumi, facendo venire l'acquolina in bocca a tutti con 100 proposte culinarie





Gallery



Una due giorni in cui rigenerarsi anche tra discipline olistiche e nutrire tutti i sensi. Una full immersion in lezioni di yoga, pilates, seminari di astrologia antica, bagni di gong, meditazione e dance tranceSabato ore 17.30 Yin YogaDomenicah.11.00-12.00 Hatha Yoga con campane tibetaneh.12.00-13.00 Meditazioneh.13.00-15.00 Trance Danceh.15.00-16.30 Bagno di Gongh.17.30-18.30 Respirazione alchemica, sessualità sacra