Hippie Market: bolle di sapone, live music e spettacoli circensi

Tra bolle di sapone, live music e spettacoli circensi al via l’ “Hippie Market”. Artigiani, giocolieri, musicisti, circensi, e bolle di sapone: l’ Appia Joy Park torna a fare da palcoscenico naturale all’ Hippie Market.

Un market “ideato per sognare”. Il 4 e 5 novembre la carovana dell’ Hippie Market è pronta a riempire gli occhi di meraviglia all’ Appia Joy Park, in Via Annia Regilla 245. Un villaggio emozionale ricco di balle di fieno dove respirare un’atmosfera d'altri tempi e vivere momenti indimenticabili.

Artigianato, vintage, piante rare e fiori. Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigiano, moda, fiori, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, home decor, occhiali vintage, illustrazioni, riciclo creativo, cosmetici e saponi bio naturali, profumatori per ambienti e candele.

Area Streetfood. L'eccellenza del cibo di strada. Un’esplosione di sapori e profumi con selezionatissimi Truckfood che portano in giro su quattro ruote le loro ricette speciali e che fanno della qualità il loro ingrediente principale. 20 Street-Chef tra fornelli e padelle fumanti offriranno oltre 150 proposte culinarie regionali, estere e vegane pronte a deliziare i palati anche più esigenti e far esplodere le papille gustative. Divertimento per grandi e piccini coinvolti in prima persona a partecipare con gli artisti.

Il programma

Sabato 4 novembre

Ore 16.30 e in replica alle 18.30 “Peace & Juggling” spettacolo di giocoleria con numeri spettacolari: palline, clave, cerchi, palloni e in un gran finale in equilibrio a 20 metri di altezza su un motociclo giraffa.

Alle ore 19.30 Musica dal vivo con The Hippie Family la musica dei grandi festival rock 1967-1974

Domenica 5 novembre

L’Appia Joy Park si trasformerà in un mondo magico e colorato in cui bolle di fumo, bolle giganti e migliaia di bolle di sapone impazzite si legano con forza e originalità.

Ad aprire il sipario alle ore 12.30 il Mago Marameo con lo show di bolle di sapone “Il regno di Meralda la regina delle Fantasfere”

Ore 15.30 spettacolo di danza del ventre e fusion bellydance con percussioni dal vivo con Francesca Trezza e Ashraf Said

Alle ore 16.30 secondo show di bolle di sapone SOFFIO DI VITA con l’attesissimo artista Soffio. “Un orchestra di bolle di sapone colorate, bianche e vaporose che si librano in aria, piene di fumo che cadono al suolo a creare una coltre di nebbia e di fuoco per accender lo stupore.

Ore 18.00 live music con la Tribute Band di Lady Gaga

Sarà presente tutta la giornata Paolo Rasile musicista "one man band" con il suo progetto musicale Harp Guitar Travel.

Un viaggio verso atmosfere che travalicano la dimensione spazio- temporale, un' avventura dentro e fuori di se che coinvolge e acquieta.