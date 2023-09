Prezzo non disponibile

Torna l'Hippie Market a Roma, nella bucolica oasi verde di 45.000 mq dell’ Appia Joy Park, sita in via Annia Regilla 245. Sabato 23 e domenica 24 settembre, due giorni di amore incondizionato per l’artigianato, le arti circensi, la musica, buon cibo e birre bavaresi.

In questa edizione speciale, tutti gli ospiti potranno anche osservare la Luna e i due pianeti piú grandi del nostro sistema solare Giove e Saturno attraverso un telescopio professionale

Un villaggio emozionale ricco di balle di fieno che accoglierà artigiani, street chef, artisti di strada, musicisti, operatori olistici, per due giorni di benessere, svago e relax.

Particolare attenzione ai bambini con molte iniziative a loro dedicate: laboratori creativi, caccia al tesoro, inglese, trucca bimbi, intrattenimento ed anche un parco avventura con 12 percorsi tra gli alberi ed un Tree Village.

Artigianato, vintage, piante e fiori rari. Una grande varietà di esclusive creazioni tra gioielli, acchiappasogni, borse, abiti boho-chic, estrose lampade, occhiali vintage, oggetti in legno interamente fatti a mano, complementi d’arredo di design, cosmetica bio, candele. Preparazioni erboristiche a base di piante medicinali: oleoliti, soluzioni idroalcoliche, estratti fluidi, oli medicinali e ungenti. Come sempre, sarà presente un'ampia area dedicata a fiori e piante anche rare.

Una truppa di comici, clown, mimi, giocolieri, personaggi improbabili, acrobati, pronti a stupire e regalare tante risate a grandi e piccini. Ad aprire il sipario, sabato alle ore 12.30 e in replica alle 17.00 CLAP uno Street Show divertente e interattivo di Acrobatica, Verticalismo e Hula hoop A seguire alle 15.30 CLOWN MONELLO. Ore 20.30 Live Music con The Beatleg // Beatles Tribute Band

Domenica ore 12.30 e in replica alle 17.00 il grande show COLPI DI TOSS: giocoleria, gag, e un finale con 3 torce infuocate a 3 metri di altezza in un instabile monociclo. Ore 18.00 Mago Dan Dan Show unico e sorprendente di magia ed illusionismo, stupore assicurato per tutti. Ore 20.00 OKTOBERBRASS street band bavarese

Streetfood e birre bavaresi: 11 sono i punti streetfood con 80 irresistibili proposte culinarie per soddisfare ogni desiderio gastronomico. Sarà presentata l’eccellenza del cibo di strada, con un’accurata selezione di streetchef, per celebrare i piatti più popolari italiani e bavaresi. I visitatori avranno l’opportunità di gustare autentici sapori teutonici: salsicce, wurstel pretzel, piatti di carne (come lo stinco con crauti).

Tante simpatiche cucine tutte rigorosamente su ruota con chef qualificati inonderanno l’aria di profumi, facendo venire l’acquolina in bocca a tutti. Burger gourmet, carne alla griglia, gnocchi, cacio cavallo impiccato, pulledpork, carne argentina, pan brioche con cevice di ombrina o maiale thay,bao, empanadas, fritti gourmet, cartocci di mare e molto altro.

Birrifici di Monaco: Paulaner, Hacker-pschorr, Lowenbraw, Augustiner

Saranno presenti punti cassa per il cambio dei Gettoni del valore di 1€

Presente anche un'area olistica con i seguenti orari:

Sabato

h. 11.30 Hatha Yoga

h. 16.00 Slow Flow Vinyasa

h. 17.00 Hatha Yoga

h. 19:30 Pranayama Yoga

h. 20.30 Canti sciamanici di guarigione, meditazione lunare e rito della fase di luna crescente e dell’equinozio di autunno

Domenica