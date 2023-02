L'Hippie Market a Roma

Il 1 e il 2 aprile e il 15 e 16 aprile torna a Roma l'Hippie Market. Il festival si terrà in una nuova oasi verde di 45mila metri quadrati in zona Quarto Miglio, si tratta dell'Appia Joy Park in via Annia Regilla 245.

In entrambi i weekend l'evento si svolgerà continuativamente dalle 10,30 alle 21,30.

Cosa ci sarà all'Hippie Market

Artigianato, vintage, prodotti bio, piante

Casa delle Farfalle

Discipline Olistiche e Yoga

Street Food con 150 proposte culinarie e birre

Parco Avventura per adulti, bimbi e diversamente abili

Ingresso e parcheggio gratuito