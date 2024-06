High Skool Party-End of Skool a Cinecittà World

A Cinecittà World arriva la quarta edizione di "High Skool Party", per festeggiare la fine dell’anno scolastico tra cinema, musica e vibrazioni.

Un'esperienza aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori: dalle 15 ci si potrà divertire con le attrazioni del parco, alle 19.30 è previsto il Live Music Contest, un concorso pensato per dare voce agli artisti emergenti che si alterneranno sul palco per far conoscere a tutti la propria musica. Il vincitore avrà l’opportunità di esibirsi nel Main Stage durante la serata e sarà proprio il pubblico a decretare le sorti dei concorrenti.

Dalle ore 21.30 si darà inizio anche al dj set.