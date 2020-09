Hidden Stream e White Thunder in concerto al Confusione Fest

Il progetto Hidden Stream parte da molto lontano e affonda le sue radici nell'ormai lontano 2005. Paolo De Falco (batteria), Emanuele Sanità (basso), Massimiliano Sanna (tastiere) ed Emiliano Boschi (chitarra), decisero di dar vita ad una tribute band Pink Floyd per tentare di far rivivere le atmosfere e la musica del gruppo londinese attraverso la loro discografia. Così nascevano gli Us And Them...queste sono le nostre radici, questa è una parte, importante,della nostra storia, un magnifico viaggio che prosegue da quasi un decennio. Tante persone hanno contribuito, nel corso degli anni, a scrivere pagine bellissime del diario di bordo di una nave che ha ancora voglia di levare le ancore e navigare, questa volta con la consapevolezza, il desiderio e l'incoscienza di voler proporre qualcosa di nuovo e di inedito.



I White Thunder nascono nel febbraio 2011 a Roma, dall'incontro tra Jacopo e Mattia Fagiolo (voce e chitarra) con l'amico d'infanzia Alessandro De Falco (chitarra) che li presenta a Davide Fabrizio (batteria). Lunga lotta per trovare un bassista stabile per poi incontrare Simone Ndiaye che si unisce alla band nel 2016. Molte cose in comune: amore per la musica metal, dedizione per il proprio strumento e molta perseveranza all'interno del gruppo. Nati come tribute band dei Judas Priest, nel 2013 iniziano la stesura di brani originali. Finalisti di Emergenza Festival a Roma nel 2015, nello stesso anno aprono a Colleferro il concerto di Edu Falaschi (Ex- Angra, Almah) e dei Pathfinder (gruppo power metal dalla Polonia) al Crossroads. In quanto vincitori della terza edizione di Maxsi Factor (ora Pulse Contest) si esibiscono anche al Mei di Faenza.



