Heroes Festival con Big Mama & European Union Youth Orchestra

La manifestazione prodotta da Music Innovation Hub al fianco del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 promosso dall’ASviS e in collaborazione con UN SDG Action Campaign, si concluderà a Roma venerdì 24 maggio presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Ci saranno la carismatica e talentuosa BigMama, con il suo rap schietto che porta al centro il tema delle discriminazioni, e la European Union Youth Orchestra (EUYO), eccellenza musicale che dal 1976 rappresenta il connubio fra arte e impegno a livello internazionale, per favorire una riflessione sui valori di uguaglianza e inclusività e sul ruolo della musica come agente di sensibilizzazione e motore di cambiamento.

Il concerto segnerà anche la conclusione dell’ottava edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile e sarà un evento altamente simbolico, concepito per richiamare l’attenzione sulle sfide economiche, sociali, ambientali e istituzionali che l’Unione europea deve affrontare per migliorare la qualità della vita.

Music Innovation Hub realizza progetti innovativi e socialmente responsabili nel settore musicale. Nasce a Milano nel 2018, è la prima spa impresa sociale in Italia ad occuparsi di musica. L’ASviS nasce il 3 febbraio del 2016 su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma “Tor Vergata”, per far crescere nella società, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per il futuro dell’Italia e per diffondere la cultura della sostenibilità.