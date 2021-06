Here we are, la mostra alla Galleria Rossocinabro

Prima tappa alla Galleria Rossocinabro di Roma questo giugno, per “Here We Are”, mostra itinerante curata da Cristina Madini e Joe Hansen.

La mostra presenta opere di artisti internazionali, pittori, scultori, fotografi e videomaker. L'edizione di Roma partirà il 23 giugno.

"Here we are" si è evoluta attraverso un processo di selezione aperto e affronta diversi temi e idee come l'isolamento e la libertà durante il lockdown, l'identità femminile, il paesaggio naturale e gli edifici architettonici, il rapporto tra l’esistenza e la vita, le identità umane e una critica all'industria della moda.

Le opere qui esposte rappresentano un filo conduttore, una celebrazione della vita. Gli artisti selezionati sono sia emergenti che affermati nelle loro carriere.

"Quando abbiamo iniziato a pensare di curare Here We Are, sapevamo di volerlo per celebrare un certo filone dell'arte contemporanea che abbiamo sempre amato e che non è sempre presente nelle mostre ufficiali.

È stato un privilegio straordinario riunire questa collezione di opere che ci hanno influenzato così tanto nel corso degli anni. Forniscono un ritratto dell'arte contemporanea, in tutte le sue sfumature, sia eccezionali che mondane, aspre e austere. È lo spirito di quelle opere – a volte irreali, idealistiche, a volte inaspettate, ma sempre veritiere – che ha guidato la nostra collezione di giugno”.



In mostra opere di: Daniel Agra, Ekaterina Aristova, Heike Baltruweit, Steve Bicknell, Marciana Biasiello, Oleg Bregman, Joy Caloc, Roderick Camilleri, Dénes Csasznyl, Marie-Pierre de Gottrau, Fanou Montel, Gabi Simon Artworks Concept, Hillbrand Juliet, Agnieszka Kopczyńska-Kardaś, Alexandra Kordas, Lize Krüger, Caroline Kusters, Linda Liao, Judith Minks, Susan Nalaboff Brilliant, Vera Nowottny, Roanne O'Donnell, Sal Ponce Enrile, Belle Roth, Olgu Sümengen Berker



Dopo Roma, dall'1 al 10 dicembre sarà il momento del debutto a Shanghai.





