Si terrà presso la Galleria Restelliartco. in Roma dal 19 settembre al 19 ottobre 2022 l’esposizione temporanea “Her Majesty The Queen”, nella quale, accanto alle opere degli artisti contemporanei e maestri storici più importanti a livello internazionale presenti in sede, la Regina Elisabetta II è raccontata dallo sguardo originale ed anticonformista del londinese K-Guy e dell’italiano Fabio Ferrone Viola.

Ha le mani a coprire gli occhi la “Cruel Britannia” di K-Guy, come a non voler vedere cosa accade nel mondo o a non voler accettare il cambiamento dei tempi. K-Guy che da anni ha conquistato i media per il suo stile sarcastico e non convenzionale punta l’accento sulle ombre che da sempre accompagnano la figura della monarca, probabilmente riferendosi anche al complicato rapporto della sovrana con i cittadini del Commowealth delle ex colonie. La “Cruel Britannia” è presentata in tre differenti versioni: in Blu, Silver and Holographic. Le opere di K-Guy sono state esposte in tutto il mondo e adornano le pareti delle case di celebri rockstar internazionali.

Si prosegue quindi con la “Fluo Queen” dell’italiano Fabio Ferrone Viola, in cui la sovrana è raffigurata in pieno stile pop. Ferrone Viola è molto attento al recycling e nelle sue opere materiali di scarto o in disuso tornano a nuova vita diventando elementi essenziali ed imprescindibili dall’arte. Queen Elizabeth è realizzata in vernice acrilica su tela utilizzando tappi di bottiglia, mentre gli occhiali da sole in plastica a schermarne gli occhi, conferiscono all’opera un carattere giocoso ed ironico, come solo il pop sa fare.

Tra le opere trattate dalla Galleria anche la Queen Elizabeth II di Andy Warhol dal Portfolio “Reigning Queens – Royal Edition” del 1985, realizzata con diamond dust. L’opera rappresenta un perfetto esempio di come Warhol sia stato in grado di sdoganare i canoni della ritrattistica per circondare la monarca di un’allure contemporanea. Le vivaci sfumature di viola abbinate ai gialli luminosi e agli accesi toni del verde acqua accostati ai lineamenti regali disegnati direttamente da Warhol, trasformano Elisabetta II in un personaggio molto più “popular” e vicino alla gente.

Warhol aveva compreso molto bene come trasformare una celebrità in oggetto di culto, come del resto fece anche relativamente a se stesso. Un’arte da consumare, pronta ad entrare nelle case delle persone che avevano i mezzi per poterle acquistare.

Nei locali della Galleria saranno esposte contestualmente opere di importanti artisti internazionali come Banksy, Keith Haring, Roy Lichtenstein, Mario Schifano, Giulio Turcato, Karl Lagasse, Lindsey Nobel e ancora Giovanni Crisostomo, Marco Bettini, Biagio Castilletti, Fabio Ferrone Viola, Gigi Folliero, Irem Incedayi, Cristiana Pedersoli, Pennyboy, David Pompili, Shout, Stasi e molti altri.