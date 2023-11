"Hello! I am here", graphic posters exibition & design

Mostra di Graphic Art su Poster.



La mostra di Arte Grafica su Poster dal titolo "HELLO! I AM HERE" è un viaggio attraverso la visione di Andrea Lolli, qui alla sua prima esposizione e prima sua incursione dell'autore nell'arte, in un percorso di scoperta e trasformazione iniziato pochi mesi fa, culminato in una collezione di opere ispirate alla positività e vitalità.



L'artista, iniziando da zero, ha aperto la sua mente adottando uno sguardo completamente nuovo sul mondo circostante. Le sue opere, caratterizzate da uno stile essenziale e flat, raccontano la storia di un processo creativo che va oltre il mero atto di creare, diventando un modo per accedere a un modo di essere più autentico.?



L'essenza delle opere esposte risiede nella volontà dell'artista di trattenere solo ciò che è vitale, lasciando andare ogni inutile sovrastruttura. Questa purificazione diventa il veicolo attraverso il quale la creatività si manifesta, senza alcun condizionamento esterno. Le opere risultanti sono un riflesso di una mente che vuole essere libera, esploratrice e positiva.



L'obiettivo dell'artista è chiaro: trasmettere positività nella propria vita e nella vita degli spettatori.



Gallery

Guardando il mondo con occhi nuovi e una meraviglia rinnovata, l'artista apre una porta verso un regno di possibilità creative. La mostra "HELLO! I AM HERE" è l’inizio di un viaggio di scoperta e di ispirazione. con l’invito, anche per gli spettatori, di esplorare il proprio potenziale creativo in un mondo meraviglioso, che è qui, a portata di mano.