Healthy Color inaugura il nuovo store in Via Gallia 230 a San Giovanni

Dopo l’apertura in Prati la catena di healthy fast food di Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna approda con un nuovo punto vendita a Via Gallia 230.

Attese nei prossimi mesi anche nuove aperture a Napoli, Milano, Torino e Parma.

Healthy Color, il coloratissimo Healthy fast food del cantante multiplatino Sfera Ebbasta, del calciatore Andrea Petagna e dello stilista Marcelo Burlon, raddoppia a Roma e inaugura dal prossimo mercoledi? 23 Giugno un nuovo store in Via Gallia 230 in zona San Giovanni.

“Cerchiamo di sensibilizzare il nostro pubblico verso una maggiore attenzione al proprio corpo e al proprio organismo. Con Healthy Color mangiare sano e? anche sinonimo di gusto e divertimento”, dichiarano Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna.

Burger, poke, tartare, insalate, wrap, chips di platano e barbabietola, edamame e altre specialita? fanno di Healthy Color un vero e proprio healthy fast food, con una scelta ampia per tutti i gusti. Non solo: i piu? golosi troveranno anche pancake e due varieta? di Healthy Ice Cream con topping di frutta come dessert.

Ma non finisce qui: una grande novità nel menu di Healthy Color sarà lanciata proprio insieme all’apertura del nuovo store romano di Via Gallia. Sono infatti in arrivo i Burger di Beyond Meat, 100% vegetali con consistenza e sapore incredibilmente uguali alla vera carne: la scelta ideale per chi predilige un tipo di alimentazione vegana o vegetariana.

Come per ogni store, l’interior design del fast food di Via Gallia porta la firma degli street artist Motorefisico: colori, geometrie e led accolgono i clienti in una dimensione unica e futuristica.

In occasione dell'inaugurazione saranno disponibili in edizione a tiratura limitatissima le Healthy Water con le illustrazioni dei volti di Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna.

