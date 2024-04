La Ludi Sonores Orchestra è stata fondata dai maestri Andrea Rossi e Claudio Aiello. L’idea fondativa era quella di creare una realtà indipendente composta da giovani musicisti - i componenti dell’orchestra sono tutti diplomati al conservatorio, con un’età compresa fra i venti e i trent’anni - ma già con un alto livello di professionalità e numerose esibizioni all’attivo, anche internazionali.

Il prossimo evento che vedrà tutta la compagine, diretta dal Maestro Rossi, a Roma sarà Haydn Cello Night. Dedicato al compositore austriaco Franz Joseph Haydn, padre della sinfonia classica e uno dei maggiori esponenti del XVIII secolo.



Il programma prevede l’esecuzione del concerto per violoncello e orchestra n°1 in do maggiore, della sinfonia n°27 in sol maggiore e della sinfonia n°49 in fa maggiore detta "la Passione". Il Concerto si terrà domenica 21 aprile alle ore 20:00 presso la suggestiva All Saints’ Anglican Church di Roma, in Via del Babuino 153, in zona Piazza di Spagna.



Informazioni e prenotazioni:

whatsapp +39 3893163783