"Havana de Primera" in concerto al Fiesta

Venerdì 3 giugno presso il Fiesta - Festival di Musica e Cultura Latino Americana si terrà il concerto di HAVANA DE PRIMERA, gruppo fondato da Alexander Abreu, trombettista, cantante, compositore e arrangiatore cubano. Cresciuto a Cienfuegos, comincia a suonare la tromba all'età di dieci anni. La sua voce sofisticata lo ha reso un vocalist molto apprezzato oltre che un musicista qualificato, è considerato infatti uno dei musicisti cubani più versatili, che ha fatto della sua musica un'affascinante fusione musicale e ritmica di Salsa, Jazz, Funk e afro-cubana.



Nel 2008 decide di fondare il gruppo Havana De Primera di cui è direttore, arrangiatore e compositore. ll primo album dell’Havana De Primera è "Haciendo historia". "Quando abbiamo iniziato, tutti mi hanno detto che non avrebbe funzionato" ricorda Abreu. "Ho sempre visto Havana De Primera con 15 persone sul palco e tutti dicevano che era irrealizzabile, che sarebbe stato troppo costoso, troppo difficile muoversi. Ecco come abbiamo iniziato: 14 o 15 di noi e un sacco di energia positiva, ora siamo più forti che mai."



Fiesta

Parco Rosati all’Eur

in Via delle Tre Fontane 24



ORARI

apertura porte 21.00

concerto 23.00

Prezzo Biglietto: 25,00 euro + 5 euro prevendita

INFOLINE: 3272915369



Giorni di apertura: mercoledì - venerdì - sabato - domenica