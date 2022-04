Harpastum, partita di "calcio antico" per il Natale di Roma

L'Harpastum, l'antico gioco romano, torna a vivere in occasione del Natale di Roma. Si tratta dell'antenato di molti sport che oggi conosciamo molto bene come il rugby e il calcio, un gioco che praticavano nelle legioni dell'antico impero romano nei momenti di ricreazione i gladiatori, legionari e centurioni con una palla di stoffa con lo scopo di portarla nello spazio avversario ma in modo cruento.

La partita di Harpastum

L'Harpastum è stato riportato a Roma e, da un anno, è nata la squadra "Centvria", composta da fighter, lottatori, rugbisti e pugili professionisti ma non solo, anche da amatori dello sport da contatto che si cimentano in questo gioco. Il team è composto da oltre 40 giocatori.

Ogni anno, in occasione del Natale di Roma, viene organizzata una partita di Harpastum, alla presenza di rievocatori in costumi dell'antica Roma.

Il 24 aprile alle 12 inizierà la partita tra "Centvria" e "Rossi S.Trinita" (provenienti da Prato). Il match sarà giocato presso lo Stadio di Rugby in Largo Cevasco a Tor Tre Teste dove saranno presenti anche stand gastronomici.