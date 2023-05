Happy Days personale di pittura di Vittorio Tapparini

Happy Days è il titolo della mostra di Vittorio Tapparini che sarà allestita dal 28 aprile al 7 maggio 2023 presso la Galleria dei Miracoli in Via del Corso 528 a ROMA. Vernissage sabato 29 aprile alle 18.30.

I giorni passati a rincorrere il vento, quelli felici vissuti in sella ad una Vespa, con la libertà tra i capelli, sono al centro delle ultime colorate tele di Vittorio Tapparini. Sono i giorni raccontati in “Happy Days”, la nuova personale dell’artista leccese che si aprirà venerdì 28 aprile 2023, con vernissage sabato 29 aprile alle 18.30.



Appena rientrato dall’esposizione a Bruxelles, che ha attirato le attenzioni della critica belga, Tapparini è pronto per un nuovo appuntamento nella capitale con una mostra tutta nuova e particolarmente evocativa a cominciare dal titolo che è anche un augurio: “happy days” sono giorni felici da ricordare, quelli già vissuti ma anche quelli ancora da vivere. Il senso è sempre: proprio in questi tempi difficili è necessario cominciare a costruire nell’arte mondi migliori.



La sterzata dell’artista ormai conclamata verso il Pop torna a concentrarsi sul senso dell’andare, del procedere verso il proprio viaggio, ma anche sul memoir che la Vespa rievoca nelle diverse stagioni della vita. Se per lui infatti sono gli anni Ottanta soprattutto quelli legati alle corse libere in moto, qualcuno ritroverà anni ancora precedenti legati alla stessa libertà regalata da questo storico scooter. E anche i più giovani si ritroveranno nei loro attuali “happy days” in sella alle due ruote.