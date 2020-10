Happy Days, mostra alla Dorothy Circus Gallery

La Dorothy Circus Gallery di Roma presenta al suo pubblico "Happy Days", mostra collettiva interamente dedicata alla scultura contemporanea, che inaugurerà in data 30 ottobre presso la Dorothy Circus Gallery di Roma e Londra.

L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 30 novembre 2020 e visitabile solo su appuntamento. In seguito a "House of the Rising Light", la galleria inaugura un ulteriore capitolo collettivo della sua programmazione, questa volta declinato tutto al femminile attraverso le sculture di QimmyShimmy, Maki Hino, Emi Katsuta, Gosia, Ai Haibara, Chishi Morimura, Aya Kakeda e Clementine De Chabaneix. Unica presenza maschile e special guest della mostra è Colin Christian con la sua "Deep Rising", degno indiscutibilmente di una menzione di merito guadagnatasi in seguito ad una vita di indagine ed esplorazione artistica dell’immaginario femminile e della prorompente energia creatrice e seduttiva emanato dallo stesso, attraverso le sue graffianti sculture in silicone e vetroresina.

In concomitanza con l’inaugurazione di Happy Days, la Dorothy Circus Gallery di Roma è orgogliosa di presentare al suo pubblico Parade of Emotions (30 Ottobre 2020 - 30 Novembre 2020), focus show dedicato all’artista filippino BLIC. Il desiderio e la determinazione di emergere di avere una voce nell’arte è il tema centrale dell’arte di BLIC che, con la sua energia e dinamismo, manda un messaggio che arriva rimbalzando sotto i nostri occhi come una pallina da tennis lanciata da un ragazzino di strada al di là dell’oceano.