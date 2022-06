Happy Birthday Doris Day, con Daniela Terreri & friends al Village Celimontana

Doris Day divenne negli anni '50 la protagonista di una serie di commedie di grande successo, che le diedero da subito grande notorietà.

Sogna fin da bambina una carriera da ballerina e cantante. Grazie al suo agente, viene spinta a fare un provino per un film cinematografico della Warner Bros e la casa di produzione intuisce subito le sue potenzialità, dando vita ad un sodalizio che continuerà per tutti gli anni '50, rendendola la star indiscussa di musical di successo.

In questa serata speciale racconteremo Doris, e sarà come una festa per celebrare i suoi 100 anni, con vari artisti che si alterneranno sul palco cantando, suonando e ballando i celebri standard americani da lei cantati.

Inoltre, alle ore 20:00 potremo assistere al concerto di Mirko Valeri & I Via Greve e apprezzare il lavoro dei partecipanti al laboratorio di alfabetizzazione musicale della comunità di recupero per tossicodipendenti Magliana 80, confluito nel "Troverò Pace Social Tour 2022".



INGRESSO LIBERO

ORE 20:00 - TROVERÒ PACE SOCIAL TOUR 2022

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Daniela Terreri - Voce

Attilio Di Giovanni - Piano

Alberto Botta - Batteria



Giuseppe Ricciardo - Sassofono