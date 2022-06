Hans Ludemann Tee con Rita Marcotulli e Luciano Biondini alla Casa del Jazz

Il "TransEuropeExpress", ensemble di musicisti creativi jazz tedeschi e francesi, arriva alla Casa del Jazz il prossimo 15 giugno.

Il gruppo ha? iniziato il suo percorso nel 2013 a Parigi. Il primo album "Polyjazz" è stato molto acclamato dalla critica. Nella primavera di quest'anno è stato pubblicato il nuovo album "on the edge 1". Segna l'inizio di una serie di progetti musicali che viaggiano verso e oltre i confini dell'Europa. Mentre "on the edge 1" (Maghreb express) comprendeva il cantante marocchino e suonatore di Oud Majid Bekkas e "on the edge 2" (Polar Express) era una collaborazione con gli ospiti scandinavi Kalle Kalima e Sofia Jernberg. La nuova edizione "on the edge 3" (Roman Express) vede la partecipazione di due grandi artisti italiani, la pianista Rita Marcotulli e il fisarmonicista Luciano Biondini. Sarà prodotto alla Casa del Jazz di Roma con il concerto in anteprima assoluta.

Il fondatore del "TransEuropeExpress-Ensemble", pianista e compositore Hans Lüdemann è attualmente Rome Prize Fellow presso l'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo. In passato ha lavorato con Paul Bley (album in duo pianistico), Jan Garbarek, Toumani Diabaté e Marc Ducret. Dallo scorso anno ha tenuto concerti in duo sia con Rita Marcotulli che con Luciano Biondini. I due artisti italiani ospiti contribuiscono al progetto con delle composizioni e ci sarà anche del nuovo materiale originale e improvvisazioni interpretate e create dai grandi solisti del TransEuropeExpress-Ensemble. L'insolita formazione di due pianoforti e fisarmonica con ensemble offre nuove entusiasmanti possibilità.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Musica per Roma, Villa Massimo, BMC records e TransEuropeExpress e.V. Supportato da Kunststiftung NRW