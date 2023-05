Handlogic libera tour a Roma

Dopo l’apertura ai Verdena, al Palazzo dello sport, gli /handlogic tornano a Roma per un appuntamento eccezionale: la presentazione in anteprima, in full band, del loro primo album in italiano, in uscita il 19 maggio. L’appuntamento è per giovedì 4 maggio, al Wishlist di San Lorenzo, alle 21.30. In apertura, Orelle.



Giovedì 4 maggio

/handlogic @Wishlist Roma

Apertura porte: 21:00

Inizio ore 21:30

Ingresso: 9 euro

Prevendite su Dice: 9 +dp:

https://dice.fm/event/d3kao-handlogic-4th-may-wishlist-roma-rome-tickets



Gli ⁄handlogic sono una band experimental pop di Firenze. Fin dal loro esordio incontrano un’entusiastica accoglienza di critica e pubblico, aggiudicandosi premi importanti, come quello del Rock Contest di Controradio e Musica da Bere, e calcando palchi nazionali (MI AMI, Ypsigrock, Mengo, Woodoo) e internazionali (Germania, Svizzera, Repubblica Ceca e Stati Uniti).



Hanno da poco pubblicato due singoli, “Libera (esseri umani perfetti)” e “Casa stanza letto dormi” (Pioggia Rossa Dischi, distr. ADA Music Italy), e annunciato due nuove date del loro tour primaverile, curato da Vertigo Concerti. Il 19 maggio, nel giorno del loro concerto a Firenze, uscirà il loro primo disco in italiano, intitolato ESSERI UMANI PERFETTI.