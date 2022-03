Torna l'appuntamento con l'Hanami all'Orto Botanico di Roma. I ciliegi giapponesi, come ogni primavera, regalano un magico spettacolo e il Museo romano celebra - come di consueto - l'evento con una serie di visite guidate.

L'Hanami all'Orto Botanico di Roma si celebrerà il 9 e 10 aprile 2022. L'evento è organizzato con il patrocinio dell'Istituto Giapponese di Cultura in Roma, la Fondazione Italia Giappone e con la collaborazione di Festival del Verde e del Paesaggio, Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe, Centro Urasenke, Centro diffusione Origami, Ikebana Ohara A.L.U. Study Group, CAMS - Orto Botanico di Perugia, Studio Arti Floreali.

La tradizione dell'Hanami

Nella contemplazione dei ciliegi in fiore e della loro bellezza tanto sorprendente quanto effimera, è racchiuso uno dei concetti che più profondamente attraversa il pensiero giapponese, quello dell’ impermanenza dell’esistenza. L’antica attitudine degli abitanti del Sol Levante a godere e accettare la caducità e la provvisorietà dell’esistenza in quanto tale, la sensibilità ad abbracciare, nella struggente bellezza dell'hinc et nunc, la malinconia della fine. Comprendere questo aiuta a spiegare il perché in tutto il mondo sia così diffusa e amata la "cultura Sakura” e la visione giapponese della Natura, amplificata anche da una meravigliosa varietà lessicale che ne racconta dettagli e particolarità. Un altro filo rosso guida questo evento: il wabi sabi. Due parole che insieme esprimono un filosofia di vita, un sentire e un modo di stare, orientarsi nel mondo, apprezzarne la bellezza autentica che privilegia l’imperfezione, il divenire e la transitorietà, suggerendoci nuovi sguardi per leggere la quotidianità.

Per questo "Hanami all’Orto Botanico" propone, nelle due giornate del 9 e 10 aprile, visite guidate a tre voci al giardino giapponese, incontri dedicati allo stile compositivo del giardino giapponese, cerimonia del tè a cura del Centro Urasenke, delle speciali mostre, dei percorsi espositivi dell’Orto Botanico attraverso la lente dell’Hanami e nello spirito di questo evento, un “nippon market” con piante, bonsai e kokedama, kimono e dolci a cura del Festival del Verde e del Paesaggio, laboratori di origami per bambini curati dal Centro diffusione Origami.

Il programma dell'Hanami all'Orto Botanico

Sabato 9 e domenica 10 aprile ore 09.00 - 18.30

Serra Espositiva

«Bonsai, Suiseki e Kusamono» a cura della Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe

L’Associazione Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe nasce per volere della Nippon Bonsai Sakka Kyookai Japan con l’intento di divulgare in Europa le antiche tradizioni della cultura giapponese legata al bonsai, organizzare attività riguardanti lo studio dell’estetica e di tecniche di coltivazione, l’esposizione di bonsai, suiseki e di tutte le arti tradizionali connesse al bonsai.

«Hanakago e ikebana: accogliere la bellezza»

Progetto e coordinamento Silvana Mattei, Subgrandmaster della Scuola Ohara di Ikebana. A cura degli insegnanti di Ikebana Ohara ALU Study Group e Studio Arti Floreali. (Serra Espositiva).

L’Hanakago, il cesto di bambù intrecciato utilizzato in Ikebana, racchiude in sé tutte le caratteristiche dello Yin e dello Yang. Delicato ma al tempo stesso forte, utile ma elegante, maschile e al contempo femminile è da tempo immemorabile utilizzato per accogliere la bellezza dei fiori. In questa piccola mostra, cesti di epoche e forme diverse, si fonderanno insieme alle piante e ai fiori espressione della stagione primaverile.Studio Arti Floreali è una Associazione Culturale senza fini di lucro che si propone di diffondere la conoscenza e la cultura del fiore e della natura verde in genere, sollecitando una maggior sensibilità all’ambiente e alla difesa del patrimonio vegetale e artistico che ci circonda. Per raggiungere i propri obiettivi promuove ricerche e studi, ospita mostre e manifestazioni sull’argomento, organizza corsi, seminari, conferenze e visite guidate

Percorsi espositivi

«HANAMI-Immaginazione sostenibile. Scultura tra Natura e Artificio» due percorsi, espositivi dedicati all’Orto attraverso la lente e nello spirito dell’evento HANAMI.

Attraversamenti dello spazio concettuale dell’Orto Botanico che ci portano dentro un sentire e dentro la natura, tra risveglio e caducità del tempo, trasformazione della materia e della sua energia. I visitatori, nei due percorsi che si snodano lungo due direttrici - una nella parte bassa dell’Orto Botanica, verso l’Aranciera sede espositiva di due mostre, e l’altra nella parte più alta, verso il giardino giapponese - avranno l’occasione di vedere incarnate le poetiche e i temi enunciati, interpretati nelle opere scultoree degli studenti dei corsi di scultura dell’Accademia di Belle Arti di Roma curate della coordinatrice di Scuola Alessandra Porfidia.

Programma attività

Sabato 9 aprile

ore 11.00 | visite guidate | partenza Area Cavallerizza | posti limitati | prenotazione all’Infopoint

Visite guidate a tre voci al Giardino Giapponese

ore 11.00 |conferenza |Aranciera | posti limitati

«Parco I sette colli : un nuovo parco pubblico giapponese per Roma»

Intervengono:

Francesco Colangelo |Presidente Associazione Anello d’Oro-ODV

Francesco Merlo |agronomo

Andrea Vigetti e Francesco Merlo |Vigetti & Merlo Landscape Design

Stefano Landi |Kompan Italia con il focus sui giochi a forma di gru e tartaruga

ore 11.00 - 13.00 |laboratori bambini dai 5 anni in su | Centro Visite | prenotazione all’Infopoint

«Fiori di Ciliegio/ Fiori di carta» laboratorio di origami curato dai soci del Centro Diffusione Origami

ore 12.00 | cerimonia del tè |Area Cavallerizza

Cerimonia del tè a cura del Centro Urasenke

Il Centro Urasenke nasce nel 1969 con lo scopo principale di far conoscere e diffondere la pratica del cha-no-yu o cerimonia del tè.

ore 12.00 | conferenza | Aranciera | posti limitati

«Presenze estremo-orientali nella Roma della prima Età Moderna»

Interviene

Marco Maovaz | responsabile dell’Orto botanico del C.A.M.S dell’Università degli Studi di Perugia; docente di Botanica e beni culturali nel Corso di Scienze agrarie e ambientali; ricercatore nell’ambito della storia dei giardini e della storia della scienza.

ore 14.30 | visite guidate | partenza Area Cavallerizza | prenotazione all’Infopoint

Visite guidate a tre voci al Giardino Giapponese

ore 15.00 - 17.00 | laboratori bambini dai 5 anni in su | Centro Visite | posti limitati | prenotazione all’Infopoint

«Fiori di Ciliegio/ Fiori di carta» laboratorio di origami curato dai soci del Centro Diffusione Origami

ore 15.00 | Area Cavallerizza

Cerimonia del tè a cura del Centro Urasenke

ore 15.00 - 16.30 | dimostrazione| Aranciera | posti limitati

«Shitakusa e kusamono, il magico mondo delle fioriture»

creazione di composizioni di erbe associate all’esposizione del bonsai e del suiseki a cura di Igor Carino dell’Associazione Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe.

ore 17.00 | conferenza | Aranciera | posti limitati

«Mono No Aware, il senso delle cose»

Interviene

Giangiorgio Pasqualotto | professore e scrittore | è stato docente di Estetica e Storia del pensiero buddhista all’Università di Padova; ha contribuito a fondare l’associazione Maitreya di Venezia per lo studio della cultura buddhista ed è stato presidente della Scuola Superiore di Filosofia orientale e comparativa di Rimini. Dopo essersi occupato della Scuola di Francoforte e del pensiero di Nietzsche, negli ultimi trenta anni si è dedicato allo studio del buddhismo e del taoismo.

Domenica 10 Aprile

ore 10.30 | visite guidate | partenza Area Cavallerizza | posti limitati | prenotazione all’Infopoint

Visite guidate dell’Orto Botanico

ore 11.00 | visite guidate | partenza Area Cavallerizza | posti limitati | prenotazione all’Infopoint

Visite guidate a tre voci al Giardino Giapponese

ore 11.00 | presentazione libro | Aranciera | posti limitati

Presentazione del libro «HANAUJ?: I fiori della compassione» scritto dalla maestra giapponese zen S?t? Zen Rev. Shund?

Intervengono

Lorenzo Casadei | editore della casa editrice CasadeiLibri

Koji Watanabe | traduttore del libro

Rev. Annnamaria Gyoetsu Epifania | danzatrice e monaca S?t? Zen del Centro Zen Anshin a Roma

ore 11.30 | conferenza | Aranciera | posti limitati

«I fiori nella cultura giapponese»

Interviene

Aldo Tollini | professore di lingua giapponese presso l’Università di Cà Foscari a Venezia , noto come uno dei principali divulgatori della lingua e della cultura giapponese in Italia.

ore 11.00 - 13.00 | laboratorio bambini | Centro Visite | posti limitati | prenotazione all’Infopoint

«Fiori di Ciliegio/ Fiori di carta» laboratorio di origami curato dai soci del Centro Diffusione Origami

ore 11.30 | visite guidate | partenza Area Cavallerizza | posti limitati | prenotazione all’Infopoint

Visite guidate dell’Orto Botanico

ore 12.00 |Area Cavallerizza

Cerimonia del tè a cura del Centro Urasenke

ore 12.30 | visite guidate | partenza Area Cavallerizza | posti limitati | prenotazione all’Infopoint

Visite guidate dell’Orto Botanico

ore 14.30 | visite guidate | partenza Area Cavallerizza | posti limitati | prenotazione all’Infopoint

Visite guidate dell’Orto Botanico

ore 15.00 |conferenza | Aranciera | posti limitati

«Suiseki, non solo montagne. La varietà delle forme e la bellezza delle pietre d’acqua»

a cura dei soci esperti dell’Associazione Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe

ore 15.00|Area Cavallerizza

Cerimonia del tè a cura del Centro Urasenke

ore 15.30 | visite guidate | partenza Area Cavallerizza | posti limitati | prenotazione all’Infopoint

Visite guidate dell’Orto Botanico

ore 15.00 - 17.00 | laboratorio bambini | Centro Visite | posti limitati | prenotazione all’Infopoint

«Fiori di Ciliegio/ Fiori di carta» laboratorio di origami curato dai soci del Centro Diffusione Origami

ore16.00 | visite guidate | partenza Area Cavallerizza | posti limitati | prenotazione all’Infopoint

Visite guidate a tre voci al Giardino Giapponese

ore 16.30 | visite guidate | partenza Area Cavallerizza | posti limitati | prenotazione all’Infopoint

Visite guidate dell’Orto Botanico

ore 18 | chiusura dell’evento