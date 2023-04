Il giardino giapponese del Museo dell’Orto Botanico di Roma è stato realizzato tra il 1990 e il 1994 su progetto dell’architetto Takeshi (Ken) Nakajima(1914-2000), una figura fondamentale nella trasmissione della cultura e dell’arte paesaggistica del Sol Levante in tutto il mondo: nel 1986 è infatti incaricato dall’Imperatore del Giappone che gli assegna L’Ordine del Sol Levante, il Raggio d’Oro e d’Argento per promuovere la cultura giapponese in tutto il mondo. In Italia realizzerà due giardini molto importanti e (autentici) giapponesi a Roma, il primo nel 1963 situato presso l’Istituto giapponese di Cultura e, nel 1990, il giardino giapponese presso L’Orto Botanico di Roma.

In occasione della fioritura dei ciliegi del giardino giapponese, il Museo Orto Botanico di Roma celebra con un evento dal titolo «Hanami all’Orto Botanico», l’idea della Natura che permea la cultura giapponese e ne definisce la sua estetica.

Nella contemplazione dei ciliegi in fiore e di quella bellezza tanto sorprendente quanto effimera, è racchiuso uno dei concetti che più profondamente attraversa il pensiero giapponese, quello dell’ impermanenza dell’esistenza.

L’antica attitudine degli abitanti del Sol Levante a godere e accettare la caducità e la provvisorietà dell’esistenza in quanto tale, la sensibilità ad abbracciare nella struggente bellezza dell’ hinc et nunc, la malinconia della fine.

Comprendere questo aiuta a spiegare il perché in tutto il mondo sia così diffusa e amata la "cultura Sakura” e la visione giapponese della Natura, amplificata anche da una meravigliosa varietà lessicale che ne racconta dettagli e particolarità.

Un altro filo rosso guida questo evento: il wabi sabi. Due parole che insieme esprimono un filosofia di vita, un sentire e un modo di stare, orientarsi nel mondo, apprezzarne la bellezza autentica che privilegia l’imperfezione, il divenire e la transitorietà, suggerendoci nuovi sguardi per leggere la quotidianità.

«Hanami all’Orto Botanico» è un evento che mette al centro la fine capacità giapponese di osservare la Natura e partecipare emotivamente al suo mondo. Invita i visitatori ad esplorare la compenetrazione dei concetti di natura e bellezza onnipresenti in questa cultura. Li accompagna lungo un percorso libero, fatto di mostre, momenti di condivisione e dialogo, allestimenti verdi, visite guidate, laboratori per bambini.

Il programma completo

Sabato 15 e Domenica 16

Mostra bonsai e suiseki: il pensiero e la forma a cura del Museo Orto Botanico di Roma - Serra Espositiva

HanaMi “Guardare i fiori” mostra di ikebana Ohara a cura di Silvana Mattei - Serra Espositiva

Mostra Hanami “Bellezza e Sostenibilità” con gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Roma - Scuola di Scultura - accanto al giardino giapponese

Visite guidate al Giardino giapponese dalle 9.30 alle 17.30 durata ca 60 minuti - Partenza Area Cavallerizza ogni 30 minuti

Kamishibai - spettacolo teatrale di carta con tavole illustrate commentate dal vivo con Lucia D’Amato - Bambuseto

SABATO 15

9.00 SHINRIN YOKU FOREST BATHING con Claudio Shintu ed Elio Carlo

dalle 9.30 alle 17.30 ogni 30 minuti VISITE GUIDATE AL GIARDINO GIAPPONESE

10.00 e 16.00 WORKSHOP DI SHODO L’arte della calligrafia giapponese a cura di Kanyukai- Associazione di arte e cultura giapponese

10.00 e 12.00 / 14.00 e 16.00 Duo Midare – MUSICA GIAPPONESE tradizionale, classica e popolare

12.00 e 15.00 CERIMONIA DEL TE’ a cura del Centro Urasenke Il Centro Urasenke nasce nel 1969 con lo scopo principale di far conoscere la pratica del Cha no yu ??? o cerimonia del tè, che, in occasione dell'Hanami, si terrà all'aperto secondo la tradizione.

12.00 INTRODUZIONE AL FOREST BATHING con Stefania Calzini

12.00 e 16.00 DIMOSTRAZIONE CARTA WASHI con il maestro Nobushige Akyama

12.00 e 16.00 VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA BONSAI E SUISEKI E ALLA MOSTRA IKEBANA OHARA

14.00 VISITA GUIDATA AL BAMBUSETO con Philip Smets

16.00 VISITA GUIDATA AGLI ACERI con Philip Smets

CONFERENZE IN ARANCERA

10.00 HANAMI: UNA POESIA CHE SI RINNOVA - Paco Donato

11.00 DIMOSTRAZIONE: MODELLARE UN BONSAI - Antonio Chicca

15.00 PIANTE ACQUATICHE: FIORI DI LOTO E NINFEE - Davide La Salvia

16.00 L'IMPORTANZA DI COMPRENDERE I VALORI DELL'ESTETICA GIAPPONESE NELLA PRATICA DEL BONSAI - Carlo Scafuri

Attività per BAMBINI

TEATRO KAMISHIBAI con Lucia D’Amato

«Kamishibai» spettacolo teatrale di carta con tavole illustrate commentate dal vivo a cura di Lucia D’Amato Il Kamishibai è un antico strumento di comunicazione discendente dalla tradizione dei monaci buddisti e dei loro rotoli di stoffa con cui diffondevano la religione in Giappone fin dal XII secolo a.C. In sella a biciclette, tra gli anni ‘20 e gli anni ‘60 del secolo scorso, frotte di narratori giravano di villaggio in villaggio portando svago a buon mercato ai bambini che trovavano in questo teatrino l'unico diversivo in periodo di grande crisi del paese nipponico.

10.00 e 12.00 / 14.00 e 16.00 VISITE AL GIARDINO GIAPPONESE con Stefano Valente

11.00 e 15.00 WORKSHOP DI SHODO L’arte della calligrafia giapponese a cura di Kanyukai- Associazione di arte e cultura giapponese

DOMENICA 16

Dalle 9.30 alle 17.30 ogni 30 minuti VISITE GUIDATE AL GIARDINO GIAPPONESE

LE CONFERENZE IN ARANCERA

14.00 IL SUTRA DELLE MONTAGNE E DELLE ACQUE - presentazione libro Lorenzo Casadei

15.00 LA PASSIONE PER LE LACCHE GIAPPONESI IN EUROPA: DALLE ORIGINI AL CABINET DORÈ DI MARIA

ANTONIETTA - Marco Maovaz – responsabile dell’Orto botanico del C.A.M.S dell’Università degli Studi di Perugia; docente di Botanica e beni culturali nel Corso di Scienze agrarie e ambientali; ricercatore nell’ambito della storia dei giardini e della storia della scienza.

16.00 I SUISEKI COME OGGETTI DI COLLEZIONISMO - Daniela Schifano

Attività per BAMBINI

