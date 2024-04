Hanami Esposizione di Scultura: " Micro - Macro e Continuum" Visioni della natura

HANAMI Open Air Show



Esposizione di Scultura: " Micro - Macro e Continuum" Visioni della natura



Mostra open-air a cura della Professoressa Alessandra Porfdia, Responsabile della Scuola di Scultura dell'Accademia di Belle Arti di Roma con il sostegno della Direttrice dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Prof.ssa Cecilia Casorati. Il progetto vede la collaborazione degli studenti dei Corsi delle Prof.sse Alessandra Porfidìa, Patrizia Bisonni e del Prof. Emiliano Coletta; del corso di serigrafia della Prof.ssa Marilena Sutera e il Prof. Dario Evola, docente di Estetica.

L'esposizione vuole testimoniare l'idea di Impermanenza dell'Hanami e di memoria.



Tre aree tematiche sono costitutive del percorso mostra: Micro - Macro e Continuum. Il carattere in

movimento, che ciascuna area interpreta, vuole sottolineare l'importanza della scoperta e dello sguardo che scopre lo spazio simbolico dell'Orto Botanico. Nell'area MACRO, le opere hanno come chiave di lettura la connessione armonica tra gli elementi, in un dialogo impermanente e in trasformazione. Nell'area Micro, l'attenzione viene concentrata sul microcosmo dei petali, delle texture delle foglie, delle cortecce, della pelle e da tutto il crepitio metamorfìco della natura nel suo insieme. Nello stesso contesto prende forma



"Querqus Memorie", un lavoro collettivo dedicato alla memoria di una Quercia secolare, patrimonio

dell'Orto Botanico, che per malattia ha subito un taglio radicale e abbattimento. Un viaggio artistico che trasforma la corteccia, la scorza dell'albero in poesia visiva. Ogni frammento di argilla modellato

dall'impronta del tempo racconta la storia della vita arborea, con texture di grande suggestione estetica.



MACRO - MACRO :

Jessica Pintaldi, Anderson Diaz, Lilia Papa, Flavia Atiili, Vittoria Andreacchi, Antonella Mosca, Sara Marcelletti, Marina Mingazzini, Valentina Marino, Diego Ceci, Simonetta Gasperini, Alicia Moreno Rodriguez, Alessia Carbone, Giorgia Meola, Alessia Pietroni, Aleksander Szumlas, Fabio Verbo, Gabriella Gaetana Pitarresi.



Nell'area definita Continuum si coglie una forma d'insieme data dal bosco di Bambù e dal suo sviluppo in una prospettiva continua, sottolineato da un punto di vista che è costante e ripetuto nell"unità di linea di un tessuto bianco, naturale, non chimicamente trattato, che avvolge il bambù sempre ad una stessa altezza. Un elemento di congiunzione o taglio che interagisce con l'occhio dello spettatore per svelare una relazione soggettiva e intima con la natura. Una relazione che crea un rapporto fisico con il proprio corpo e quello della natura; tra la luce e il vuoto. L'opera invita ad entrare in una visione concettuale dello spazio e del tempo.



Collective “White noise”



