Hammond Expierence è insieme Il nuovo progetto diretto dal saxofonista Patrizio Destriere realizzato insieme a due musicisti emergenti ed il nome del gruppo che hanno costituito , sottolineando però (ed è da crederci) che più che un nome , esso identifica soltanto il loro personalissimo modo di vivere la Black Music, percorrendo borderline le strade del jazz, soul, rhythm & blues, funk.

In questo viaggio virtuale Patrizio è accompagnato da due musicisti d'eccezione: Claudio D'Amato all'organo Hammond B3 e Luca Monaldi alla batteria. Le musiche spaziano dall'Hard bop jazz al pop con incursioni nel soul quali Stevie Wonder, Sam Cooke, Micheal Jackson, senza dimenticare la grande tradizione dell'interplay jazzistico che ha reso unica e infinita questa modalità espressiva. La grande versatilità ed adattabilità del trio , la classe e l’estro con cui Claudio Amato utilizza l’organo Hammond come propulsore creativo alla ricerca di sonorità altre, il groove in cui con mani già sapienti e la tecnica straordinaria che il giovane Luca Monaldi mette in bella mostra nel corso di ogni brano, il grande carisma e la grande suggestione del sax di Patrizio Destriere, riescono a tracciare un percorso emotivo su cui l’ascolto scivola placidamente, senza sussulti, con grande attesa per le frasi che verranno ed il mood che sapranno evocare. Un concerto giovane e con un approccio giovanile alla sperimentazione, libera da stilemi e fissità, un contributo al ricambio inevitabile del panorama artistico nazionale ed al contempo una dichiarazione d’amore alle radici che continuano ancora ad essere perfettamente visibili. Saxofonista raffinato, ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali di musica classica e jazz. Musicista attivo sia in ambito classico che moderno, si è esibito in molte città italiane e straniere (Milano, Roma, Valencia, New York, Venezia, ecc.), con formazioni che vanno dal duo con pianoforte, trio, quartetto, quintetto ed Ensamble di saxofoni, big band. Sia come orchestrale che solista si è esibito su molti palcoscenici prestigiosi (Auditorium Parco della Musica, Teatro San Carlo, Teatro dal Verme di Milano, Auditorium Niccolò Paganini di Parma ecc.).I suoi concerti sono stati segnalati dalla critica su molte testate giornalistiche (La Repubblica, Il Tempo, Il Messaggero, ecc.), ha collaborato con alcune trasmissioni televisive (Festival di Napoli, Rai Educational ecc.).

