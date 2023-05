Party in stile college americano a Roma

Una festa in perfetto stile americano a Roma nel quartiere Prati, con tanto di panini, giochi come air hockey e jenga, pop-corn e zucchero filato. L’evento è organizzato da Hamerica’s, catena di ristoranti americani in Italia, per il 25 maggio negli spazi interni ed esterni del punto vendita di Roma, in via Candia 1, a partire dalle 19.30.

Il costo per la partecipazione all’evento è di 20 euro: a tutti i partecipanti verrà dato un braccialetto speciale che darà accesso a tutti i giochi del ristorante, un menù con burger a scelta, patatine e dolce più free refill di birra, coca, acqua.

Hamerica’s è un punto di riferimento per la cucina degli States in Italia: oggi l’insegna conta 27 ristoranti in 17 città (Aosta, Bologna, Genova, Milano, Modena, Padova, Pavia, Riccione, Roma, Torino, Trieste e Vicenza).

Nel nuovo menù dell’estate 2023 anche il burger all’ananas Dopo aver portato la Deep Dish Pizza per la prima volta in Italia, Hamerica’s ha recentemente presentato il nuovo menù dell'estate 2023 con una proposta a stelle e strisce sempre più autentica. Novità assoluta il burger all'ananas, con hamburger da 200 grammi, formaggio olandese gouda, ananas grigliato, bacon, pico de gallo con ananas, insalata iceberg, chutney al mango.

Nel nuovo menù anche avocado toast (pane ai cereali con cream cheese, guacamole, uovo all'occhio di bue, sesamo e salmone), panino con tacchino cotto a bassa temperatura, monterey jack, mirtilli, bacon, cream cheese, insalata, pomodoro, senape al miele e yogurt dressing. Non mancano tacos, burritos, insalate (tra cui la Watermelon Salad con insalata iceberg, cavolo rosso, anguria, feta, noci, semi di sesamo e yogurt dressing e la Salmon Salad con insalata romana, salmone affumicato, mela verde, goat cheese, guacamole, anacardi e dressing al mango) e rice bowls (tra cui la Korean Beef Rice con riso basmati saltato con carota, cipolla, anacardi, manzo teriaky, sesamo, lime, guacamole e ananas grigliato).

Completa il menù una vasta scelta di fritti (merluzzo fritto, calamari e gamberi fritti, tutti serviti con salsa yogurt), una ampia proposta veg (nuggets di pollo plant based, panini con burger vegetariani), panino con ribs di maiale e le tortillas come il Pulled Pork Tortila Wrap (Tortilla di grano con spalla di maiale affumicata e sfilacciata, marinata con senape, miele e original american bbq, pico de gallo, cream cheese, chutney al mango).

Ampliata anche la proposta dei dolci: alla già amata New York Cheesecake, si aggiunge la Key Lime Pie con ricetta originale Made in Florida a base di lime, il Tiramisù al burro di arachidi, il Banana Split (Mousse alla banana e vaniglia, mousse al cioccolato, crumble di biscotto, topping alla fragola), Cheesecake al passion fruit (Mousse di cheesecake, crumble di biscotto e inserto al passion fruit).

Info evento qui: https://www.facebook.com/events/608305781359023