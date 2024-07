"Hamelin", spettacolo ispirato alla fiaba Il Pifferaio Magico a Castel Sant'Angelo

La IV edizione della rassegna “Sotto l’Angelo di Castello: danza, musica, spettacolo”, a Castel Sant’Angelo, a cura di Anna Selvi, presenta, mercoledì 24 luglio alle 19 e alle 21, Hamelin, liberamente ispirato alla fiaba “Il Pifferaio Magico” dei Fratelli Grimm, con Fabio Tinella, drammaturgia e regia Tonio De Nitto.

Un fatto di cronaca traslato via via in fiaba, raccolto nelle Saghe germaniche dei Fratelli Grimm. Ad Hamelin vige ancora il divieto assoluto di suonare musica nella via Senza-tamburi. Ma cosa è successo ai bambini di Hamelin? Dove finisce la realtà e dove inizia la finzione? Le affinità con il tempo buio che stiamo vivendo trovano un’eco stupefacente nel buio che la cittadina di Hamelin stava attraversando a causa del morbo portato dai topi.

Lo spettacolo prova a raccontare e ripercorrere l’origine di questo mistero giocando su diversi piani percettivi della storia perché adulti e bambini potranno seguirlo attraverso un punto di vista diverso. Il Pifferaio come artista porta ad una visione diversa da quella degli adulti, in cui c’è spazio per la sorpresa e per il rapimento della bellezza (cose che appartengono all’infanzia). È una figura che cambia di segno, perché il suo rapimento attraverso la musica è uno strappare i bambini ai divieti, alle restrizioni e alla troppa protezione che non li fa crescere. Allo stesso tempo questo personaggio che con il suo carretto sembra un reperto dell’antico teatro viaggiante, innesca una profonda riflessione sul ruolo dell’artista nella società di oggi.