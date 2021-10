Halloween, i weekend spaventosi al Parco Rainbow Magicland

MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, ti aspetta per l’evento più mostruoso e terrificante dell’anno con una serie di eventi e iniziative dedicate a grandi e piccini.

A partire dal 9 al 31 ottobre streghe, scheletri e mostri arriveranno a MagicLand in un’atmosfera da brivido, pronti a trasformare il Parco in un mondo spaventosamente mostruoso!

Moltissime le attività e gli eventi in programma.

Per i più piccoli: Sfilata Gattobaleno Car Magic Halloween e le assistenti streghette - Durante il giorno Gattobaleno - la mascotte del Parco Divertimenti - girerà in veste di Stregone con la sua esclusiva automobile per salutare tutti gli ospiti, accompagnato a ritmo di danza dalle sue assistenti streghe che dispenseranno magie ed incantesimi. Non appena il sole scenderà sotto la linea dell’orizzonte, un carro funebre si aggirerà, sulle note di un requiem, scortato da strani individui, damigelle fantasma, una strega malefica e la terribile strega del fuoco.

Il villaggio delle streghe - Per tutti i bambini verrà allestito un villaggio delle streghe lungo il sentiero nel bosco che conduce ad un fantastico castello. Quattro simpatiche streghe intratterranno con le loro straordinarie magie ed incantesimi.

Per i più temerari: The Bad Band - Passeggiando per le vie di MagicLand, sarà facile trovare The Bad Band, una banda musicale composta da 6 mostruosi musicisti che coinvolgeranno tutti gli ospiti con simpaticissime animazioni musicali a ritmo delle colonne sonore dei film più terrificanti di sempre.

Psychiatric Circus - Alcuni pazienti sono scappati da un ospedale psichiatrico e si sono nascosti nel Parco: animata dalla follia e dal no sense che la contraddistingue, l’animazione itinerante di Psychiatric Circus sorprenderà con un mix di arte circense e teatrale . Alcatraz - Efferati assassini, manipolatori senza scrupoli e furbissimi serial killer , i detenuti più pericolosi di tutti i tempi, sono evasi dal carcere bunker di Alcatraz e sono stati avvistati a MagicLand. Con loro in giro nessuno sarà mai davvero al sicuro.

Non è tutto! Gli ospiti di MagicLand potranno scattare divertentissime foto ricordo in compagnia dell’attore presente in ognuno dei 5 set fotografici allestiti per l’occasione: Zombie Burger, Funeral Service, Candy Street Food, La stanza di Isabella e Dolcetto o Scherzetto Set.

Dal 16 ottobre riaprirà l’attrazione Haunted Hotel - un vero e proprio hotel invaso da zombie affamati di umani - con nuovi e terrificanti effetti speciali; dal 23 ottobre, Demonia, la horror house di MagicLand infestata da spiriti macabri. Dal 30 ottobre, Anubis, un percorso dell’orrore in cui bisognerà sfuggire dalla maledizione del faraone inseguiti dai suoi fedeli servitori.

Sabato 30 e domenica 31 ottobre, special night! Per l’occasione il Parco chiuderà i battenti alle 24.00.?

Il 30, 31 ottobre e 1 novembre saranno presenti 8 tipologie di street food con i loro inconfondibili truck: dalla paella e sangria alla birra cruda , accompagnata dal tipico cibo bavarese. L’immancabile birra alla spina con hamburger gustosi; da non perdere i prodotti tipici regionali, la cucina messicana, la pizza romana farcita, lo street food vietnamita e la birra artigianale di Frascati.

Per tutti coloro sprovvisti di Green Pass o certificazione Covid, sarà possibile effettuare il tampone al Parco al costo di €5: l’hub sarà aperto dalle 9:00 alle 13:00; il 30 e 31 ottobre anche il pomeriggio, dalle 17:00 alle 18:30.

Prezzi: biglietto giornaliero on-line da €19,90; 30 e 31 ottobre biglietto on-line, dalle 18:00, a partire da € 9,90.

Orari di apertura del Parco: dal 9 al 31 ottobre, tutti i weekend dalle 10:00 alle 18:00; 30 e 31 ottobre, Special Night, 10:00 – 24:00.

Tante sono le offerte quest’anno: nuove tariffe per i biglietti, a partire da €19,90, e per i pacchetti Famiglia e Amici che permettono di risparmiare, acquistando in anticipo online.

Molteplici sono le formule di abbonamento - a partire dal Silver da € 59,90 - valido per due stagioni, 2021 e 2022.

E' possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito magicland.it

