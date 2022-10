Halloween Party al Teatro Greco: "Un pomeriggio da brividi: storie, canzoni e balli mostruosi"

Il 30 ottobre il Teatro Greco si popola di streghe, fantasmi, pipistrelli e zucche stregate per l'Halloween Party più spaventosamente divertente della Capitale: "Un pomeriggio da brividi: storie, canzoni e balli mostruosi".

Un party con un programma ad hoc per bambini dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 che vi travolgerà dalle 15.30 alle 20.00 con attività orribilmente spassose. Dal regno di Halloween Jack Skeletron si fa in due per il travolgente musical "Two Jacks for one night", adattamento di "Nightmare Before Christmas" firmato e diretto da Cecilia Amici ed interpretato dai giovani attori del Laboratorio Musical Street.

Nell'attesa dell'arrivo di Skeletron dal Paese di Halloween, la magica Jessica Zanella vi porterà prima sulla scopa con "La Strega Rossella" a vivere una meravigliosa avventura, piena di colpi di scena, imprevisti ed interventi magici, e poi a giocare con i buffi e simpatici scheletri di "Ossaspasso". Non mancheranno giochi teatrali e balli.

In rpogramma baby dance da urlo e una merenda mostruosa: pizza spaventosa, mini tramezzino del Fantasma Nutellino, biscotti di Halloween e succo di Zombie (è prevista una versione della merenda mostruosa anche per celiaci ed intolleranti al lattosio, basta segnalarlo all'ingresso).



Il programma:

ore 15.30 Letture animate dedicate ai 3-5 anni

ore 16.30 Merenda

ore 17.00 Baby Dance

ore 17.30 Letture animate dedicate ai 6-10 anni

ore 18.15 Musical "Two Jacks for one night"

ore 19.00 Baby Dance finale

ore 20.00 Termine Party



L'Halloween Party "Un pomeriggio da brividi: storie, canzoni e balli mostruosi" e lo spettacolo "Two Jacks for one night" sono il primo appuntamento della rassegna teatrale dedicata a bambini e ragazzi intitolata "MÌNTAKA tra sogno e realtà", che è organizzata dall'Associazione "Sbagliando S'impara" con il patrocinio del Municipio Roma II e si terrà nella Stagione 2022-2023 al Teatro Greco.



Biglietti:

Bambini/Ragazzi 15 euro

Adulti 5 euro

I biglietti possono essere acquistati tramite Liveticket: https://www.liveticket.it/teatrogrecoroma

oppure il giorno stesso dello spettacolo presso il botteghino del Teatro Greco, sito in via Ruggero Leoncavallo, 10 - 00199 Roma.

Per ulteriori informazioni potete scrivere a: rassegnamintaka@gmail.com

IMPORTANTE: L'ingresso in Teatro per assistere alle diverse attività dell'Halloween Party sarà consentito soltanto all'inizio o alla fine di ogni appuntamento in programma.