Halloween nel Giardino Segreto delle Luci Borgo Ripa

Halloween nel Giardino Segreto delle Luci -DOMENICA 31 ottobre 2021

Borgo Ripa – Roma – Lungotevere Ripa 3



DRESS CODE : FESTA IN MASCHERA (gradita ma non obbligatoria)

Apertura eccezionale solo per il giorno DOMENICA 31 Ottobre per un Halloween in Maschera.



Due stage interni dove ballare un giardino delle luci e un ospedale del terrore, in compagnia di giocolieri zombie un’animazione spaventosa. Entra anche tu nell’ antica location di Borgo Ripa. Per una notte, solo per una notte, una bellissima scenografia di luci illumineranno un giardino segreto nel cuore di Trastevere nella città di Roma.

Chi non ha luce in viso, non diventerà mai una stella.

—————————————–

LA MASCHERA PIU’ BELLA VERRÀ PREMIATA CON UN DON PERIGNON

——————————————

Flowers cocktails mixology

Performances Circus



Live Music

Djset

2 Stage Musicali Indoor



Halloween Maschere Make UP

Giardino delle Luci

Ospedale Horror

Cimitero Horror



LA DIREZIONE SI RISERVE IL DIRITTO DI INGRESSO

NO MINORENNI



Orario: dalle 19:30 in poi

Format: Aperitivo Cena Djset

Dove: Borgo Ripa – Lungotevere Ripa 3 zona Trastevere



Prezzi:

Apericena al tavolo con food e drink 25€



Tavolo dopocena con 1 drink 15€

