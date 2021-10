Halloween nel bosco al Parco Cinque Sensi

Un nuovo Halloween orribile sta prendendo forma nel bosco del Parco Cinque Sensi a piedi scalzi di Vitorchiano. Dal 25 al 31 ottobre, in versione diurna per i bambini e le loro famiglie, vi promettiamo brividi e divertimento dai piedi alla testa. Il bosco ammantato di tenebra e mistero si trasforma in un grande villaggio di divertimento oscuro animato dagli "Artigiani dei Sensi", le terribili guide del bosco, che daranno l'anima per trasformare un anonimo Halloween in un anomalo Halloween per bambini, famiglie e piccoli gruppi.

Le attivitá diurne sono in programma tutti i giorni dal lunedí al venerdí dalle 15 alle 17 e il sabato e domenica la giornata intera a partire dalle 10:00 del mattino al pomeriggio inoltrato.

Il brivido è assicurato, rispolverate i vostri costumi ammuffiti e logori e accorrete al bosco più stravagante che c'è.

Il programma degli appuntamenti:

Dal 25 al 31 ottobre dalle ore 14 alle 17

Crea la tua zucca magica: scelta, intaglio e decorazione della propria zucca

Pane alla zucca: impasta e cuoci il pane arrotolato intorno al bastone sul braciere a terra

Caccia alla pentola dei dolcetti: una caccia al tesoro lungo il percorso misterioso alla ricerca del pentolone carico di delizie

Costo: 10 euro a partecipante. Prenotazioni sul sito del parco.

Dal 29 al 31 ottobre 2021 dalle ore 10 alle 16:30

Percorso a piedi scalzi (secondo le condizioni meteo): un intero percorso a piedi scalzi attraverso le spaventose installazioni di Halloween

Pane alla zucca: impasta e cuoci il pane arrotolato intorno al bastone sul braciere a terra

Crea la tua Zucca Magica: scelta, intaglio e decorazione della propria zucca da portare a casa

Caccia alla pentola dei dolcetti: una caccia al tesoro lungo il percorso misterioso alla ricerca del pentolone carico di delizie

Costo: 20 euro bambini (fino a 12 anni) - 30 euro adulti, compreso il pranzo grigliata. Prenotazioni sul sito del parco.

Ingressi limitati, prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni anche tramite telefono, WhatsApp oppure email: 373726874 - benvenuti@parcocinquesensi.it

