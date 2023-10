Halloween a Magicland

Quest'anno, per Halloween, MagicLand si prepara a trasformarsi in un regno di paura e divertimento. Dal 7 ottobre, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia si popolerà di scheletri, vampiri, fantasmi, zombie e molto altro, offrendo una serie di spettacoli, musica, e parate che faranno sussultare e divertire i partecipanti di tutte le età.

Le date clou saranno sabato 28 e martedì 31 ottobre, quando il parco e le sue attrazioni rimarranno aperte fino alle 2 di notte.

Le novità di Halloween 2023

Le principali novità includono l'introduzione di quattro nuovi e formidabili horror maze: due pensati appositamente per gli adulti e due per i più piccoli. Tra questi, spiccano "Katakumba" (un percorso dell’orrore completamente nuovo, lungo il quale bisogna sfuggire alla maledizione della Mummia, inseguiti dai suoi fedeli servitori) e "Il Lago Maledetto", che porteranno gli avventurieri in un'esperienza senza precedenti. Ritorna “Demonia”, la storica horror house di MagicLand infestata da macabri spiriti, con nuovi spaventosi effetti. Ma non finisce qui: "La Fiesta de Los Muertos" e "Halloween Circus Camp" aggiungeranno una dose di mistero e divertimento per i più piccini.

Inoltre, ci saranno due eventi speciali: sabato 28 ottobre, Lucilla sarà la protagonista della serata, seguita da DJ set di Halloween; martedì 31 ottobre, la notte sarà infernale con il DJ Set e Show curato da Manuel Ribeca, direttamente da La Troya di Ibiza.

Per i più piccoli:

Sfilata Gattobaleno Car Magic Halloween e le assistenti streghette: Gattobaleno, la mascotte del parco, guiderà una parata a bordo della sua automobile, accompagnato da assistenti streghette che dispenseranno magie e incantesimi;

Halloween Circus Camp: nel Circus Camp i clown di MagicLand intratterranno i giovani ospiti con giochi e attività circensi, trasformandoli in pagliacci grazie all’intervento di abili truccatrici;

Fiesta De Los Muertos: un viaggio nel coloratissimo regno messicano dei morti, con giochi e balli per cercare la via d'uscita;

The Bad Band: una banda musicale composta da 6 mostruosi musicisti intratterrà gli ospiti con animazioni musicali basate sulle colonne sonore dei film horror più famosi;

Witch Dance con Gattobaleno: al Music Hall, le streghette balleranno al ritmo delle canzoni della baby dance, coinvolgendo il pubblico con scherzetti e dolcetti.

Per i più temerari:

Parata funebre: un carro funebre circolerà per il parco, scortato da zombie e dalla morte in persona, e accompagnato da una sinistra melodia;

Psycho Emergency: un'ambulanza trasporterà pazienti fuggiti da un ospedale psichiatrico, coinvolgendo il pubblico in un'animazione coinvolgente

Per l'intero mese di Halloween, tutte le horror house e i percorsi del terrore saranno accessibili gratuitamente. Tra le imperdibili esperienze:

Dungeons: una prigione medievale con i detenuti più pericolosi di sempre;

Haunted Hotel: un hotel invaso da zombie affamati di umani, con un'atmosfera di terrore in cui i visitatori saranno inseguiti dai mostri;

Demonia: una horror house infestata da macabri spiriti;

Katakumba: un percorso dell'orrore in cui si deve sfuggire dalla maledizione della Mummia, inseguiti dai suoi fedeli servitori;

Il Lago Maledetto: un'orripilante passeggiata a bordo lago, affollata da zombie famelici (solo il 28 e il 31 ottobre).

Gli spettacoli saranno altrettanto spaventosi:

Amazing Illusion: il mago Heldin, personaggio televisivo molto amato dal pubblico, darà vita in esclusiva per MagicLand a uno spettacolo dinamico e pieno di colpi di scena, un mix di sensualità e suspense, con un finale sorprendente…

Il programma si arricchisce con ben 2 special nights (per l’occasione, Parco e attrazioni saranno disponibili fino alle 2 di notte con una ricca offerta di street food):