Halloween a MagicLand: zucche, scheletri e creature di ogni genere

Dal 10 ottobre, tutti i weekend fino al 31 ottobre, è Halloween a MagicLand, il parco divertimenti a Valmontone, con una serata conclusiva d’eccezione.

Gli ospiti del parco potranno vivere un’avventura da brivido, sempre col fiato sospeso, tra zucche decorate, covoni di fieno, scheletri, fantasmi e creature di ogni genere.

MagicLand, infatti, arricchisce l’offerta con una tenebrosa atmosfera che raggiungerà l’apice del terrore con l’Halloween Night del 31 ottobre, la notte più spaventosa dell’anno. Per questa serata specifica - in cui il Parco chiuderà i suoi battenti alle ore 24.00 - sarà possibile acquistare il biglietto serale esclusivamente online e gli ingressi dalle 18.00 saranno contingentati. In questo modo il Parco Divertimenti, anche grazie alle sua enorme estensione, potrà garantire - ancora una volta - un divertimento in totale sicurezza, assicurando il distanziamento sociale richiesto dalle normative anti-covid.

Un susseguirsi di appuntamenti all’insegna del terrore e della paura tra street animation funerea e Tunnel dell’orrore all’interno del Palabaleno che, per l’occasione, verrà allestito a tema Alcatraz. Potrete varcare la soglia di un vero e proprio carcere a prova di fuga tra i terrificanti corridoi della prigione; un penitenziario chiuso nell'isolamento più totale delle sue strutture di massima sicurezza. Alla pari dell’omonima prigione tristemente famosa, il Palabaleno verrà ripartito in blocchi di celle primitive per ospitare i peggiori criminali.

Per l’occasione, il Parco Divertimenti sarà invaso da un'orda famelica di zombie che terrorizzeranno a morte gli ospiti.

Ricordiamo che il biglietto serale per accedere al Parco Divertimenti viene offerto online o alle biglietterie a partire da 9,90 euro.