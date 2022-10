Halloween per piccoli pasticceri: il mini-corso per bambini

Cavalcando l’onda di una festività antichissima di origine celtica, tra dolcetti mostruosi, cappelli da strega in pasta di zucchero, zucche di marzapane e friabili teschi, la Pasticceria D’Antoni diviene il luogo in cui festeggiare una ricorrenza che oramai si è imposta anche nel nostro Paese.

Halloween per piccoli pasticceri è, infatti, il mini corso di arte bianca per bambini dai 7 ai 12 anni. Due ore da trascorrere in allegria per imparare a realizzare, sotto la vigile e professionale guida del personale di Pasticceria D’Antoni, cupcake e biscottini di frolla con decorazioni a tema Halloween nel favoloso Tha Lab, il modernissimo laboratorio a vista della pasticceria.

Durante la durata del corso ai genitori non sarà permesso rimanere nel laboratorio ma, se vorranno, potranno concedersi una pausa dolce o salata scegliendo tra le innumerevoli proposte del locale. Il pasticcere Andrea D’Antoni per l’occasione ha arricchito le vetrine del locale con golose torte monoporzioni sottoforma di Deliziose zucche che nascondono una mimosa aromatizzata con un “sanguigno sciroppo” all’amarena e ironiche Bare “personalizzabili” realizzate con un bisquit al cioccolato e crema al gianduia, oltre ai Finti coni gelati al tartufo cui si aggiungono i Piccoli Brividi, divertenti sacchetti di coloratissime gelatine non solo alla frutta ma anche con gusti a sorpresa.

Il corso, totalmente gratuito, è accessibile su prenotazione fino a esaurimento posti, telefonando al numero 335 6774299. Verrà rilasciato ai piccoli partecipanti un grembiule personalizzato e un attestato di frequenza, testimonianza di una esperienza mostruosamente divertente. La festa di Halloween diviene così per la famiglia D’Antoni, l’occasione per offrire un momento di avvicinamento ai corsi di pasticceria, per bambini e per adulti, che si svolgeranno durante l’anno nel Tha Lab.