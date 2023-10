Ecco Halloween Kids al Castello Farnese: due giornate di magia, divertimento e tante attività dedicate i bambini

Ottobre è arrivato ed è subito tempo di pensare alla notte più spaventosa dell'anno! Due imperdibili giornate a tema presso il Castello Farnese renderanno il vostro Halloween indimenticabile: sarete immersi nell'atmosfera della famosissima festività ricca di personaggi, attività e magia.

Halloween kids - Il Castello dei Mostriciattoli

Sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023, presso il Castello Farnese, a Roma, uno speciale Halloween per i più piccoli con la festa Il Castello dei Mostriciattoli. Una nuova concezione di intrattenimento che vi porterà a scoprire uno dei Castelli più belli d’Italia sotto una nuova luce, quella della magia dei mostriciattoli. Preparatevi a divertirvi tra i maestosi corridoi e le misteriose stanze del Castello, lasciandovi incantare da uno staff mostruoso!

Due giornate immersi nell'atmosfera della famosissima festività di Halloween con una serie di divertentissime attività all’interno del fantastico Castello alla corte di Roma, un vero e proprio viaggio itinerante attraverso le epoche, una straordinaria avventura familiare che resterà impressa nei vostri ricordi per sempre.

Genitori e accompagnatori, preparatevi a condividere con i vostri bambini un'esperienza unica nel suo genere: tante le attività divertenti, dai laboratori artistici ai giochi a tema Halloween, i vostri bambini saranno coinvolti in un'ampia gamma di attività creative. Spettacoli di magia e intrattenimento, creature mostruose e tanto altro renderanno Halloween indimenticabile! Il Castello offre un'atmosfera unica e storica, sarà come essere catapultati in un mondo incantato e misterioso. Lasciate che i sorrisi dei vostri piccoli illuminino il Castello e rendano questa esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

Le avventure delle due giornate

Nel cuore di un antico maniero, avvolto dall'aura misteriosa del passato, si cela un segreto tanto prezioso quanto enigmatico. La più famosa Scuola di magia e stregoneria è pronta per accogliere i giovani e le loro famiglie. Il custode del castello è entusiasta di mostrarvi l'antico maniero, ma c'è un piccolo problema... mostri spaventosi hanno occupato le stanze e si rifiutano di andarsene. Siete pronti a diventare scacciatori di mostri? Aiutate il custode a liberare il castello dai suoi ospiti indesiderati, scoprite cosa trattiene i mostri e aiutateli a risolvere i loro problemi per poi riferirli al custode.

Durante il tour, i ragazzi incontreranno: il Dottor Frankenstein nel suo laboratorio segreto, che sta cercando di completare il suo mostro di Frankenstein. Ricordate però che il dottore ha bisogno del vostro aiuto per assemblarlo! E ancora, mercoledì Addams, che deve finire di preparare le sue mele avvelenate da distribuire alle principesse smorfiose. Aiutatela a perfezionare il suo balletto! Il Conte Dracula, a cui il Goblin del castello ha fatto uno scherzetto e ha chiuso la sua bara con un lucchetto a combinazione: aiutate Dracula a trovare gli indizi nascosti per aprire la bara e rientrare prima che il sole sorga! E non è finita qui: nel castello troverete anche il Goblin dispettoso nella sua tana. È arrabbiato perché nessuno gli ha dato dolcetti, ma sta pianificando scherzetti per tutte le case che l'hanno trascurato. I bambini riceveranno istruzioni per fare scherzetti spaventosi con lui!

Insomma, le sorprese sono davvero tante, immergetevi in questo mondo di meraviglia dove i vostri piccoli esploratori diventeranno i veri protagonisti, i veri eroi di questa storia, pronti a vivere ogni momento con gioia e emozione. Bizzarri personaggi vi guideranno attraverso intricati indizi e incantesimi magici, aiutando i bambini a decifrare l'enigma del Castello. Saranno circondati da un'atmosfera incantata e da sorprendenti colpi di scena che faranno battere più forte il cuore dei piccoli e dei grandi.

Informazioni generali

Le giornate e l'esperienza di Halloween kids è dedicata alle famiglie e ai bambini compresi tra i 3 ed i 12 anni. La partecipazione è prevista in diversi turni - cinque - in entrambe le giornate, dalle ore 10.00 alle 19.00 e ha una durata di 70 minuti. L'ingresso ha un costo di 20 euro a bambino, uno sconto promozionale sarà riservato agli gli accompagnatori che potranno partecipare all'evento al prezzo di 15 euro.

I biglietti sono limitati, acquistateli subito a questo link per vivere una festa di Halloween indimenticabile e spaventosamente divertente!

Maggiori informazioni e prenotazioni al numero 380 9019371 (disponibile anche su WhatsApp).