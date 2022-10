Halloween, un esorcismo durante la cena spettacolo da Arcade & Food

Ottobre scoppiettante all'Arcade & Food di Roma. Il locale più amato dai cinefili e gli appassionati di videogiochi torna con due magnifici eventi: il Cartoon Party fissato per il 22 ottobre e l'Exorcism Experience, pronta a farvi tremare dalla paura nel giorno di Halloween.

Cartoon Party

Nello storico locale dell’Orion di Ciampino arriva il Cartoon Party: lo stesso locale di Viale Kennedy 52 che ha visto esibirsi i Metallica, sabato 22 ottobre vedrà la performance live degli “Ufo Rock Band“, che intratterranno gli ospiti con le canzoni dei migliori cartoni degli anni ’80, ’90 e 2000, il tutto presentato dalla regina dei cartoni animati: Sonia di Super3. Lei, insieme al suo fedele cuginetto galattico Birillo, accompagneranno gli ospiti attraverso i ricordi dell’infanzia in una serata ricca di musica, ricordi ed emozioni che a volte fatichiamo a ricercare. Una serata per tornare bambini tutti insieme e divertirsi in compagnia.

A seguire nel corso della serata arriverà il Dj Set After Show by Dj DoubleFab con la selezione delle migliori sigle dei Cartoon e la musica Dance più amata degli anni 80/90/00: l’evento sponsorizzato da NeonFlow, artigiani e artisti della creazione d’insegne ed opere al neon e da Arcade&Food, il ristorante retrogaming che ci porta con la mente indietro agli anni 80′ e 90′, quando le sale giochi erano il punto di ritrovo di tutti gli adolescenti italiani: oggi la magica esperienza delle sale giochi dei bei vecchi tempi può essere vissuta grazie ad Arcade&Food, l’hamburgeria romana di via Nomentana 1111 completamente dedicata al mondo del cinema e dei videogiochi, che al proprio interno ospita dei cabinati ai quali è possibile giocare ai propri “retro-game” preferiti.

Ma il locale, che è aperto 7 giorni su 7, non è una semplice sala giochi ma è anche e soprattutto un luogo dove il divertimento, quello sano, a cui si accompagnano sfiziosissimi antipasti o panini portati al tavolo da camerieri-cosplay ispirati a tutti i giochi presenti nella struttura che ci porteranno indietro nel tempo portandoci in serata i suoi cabinati, flipper e altre attività da poter fare insieme. Il Biglietto, dal costo di 15€, può essere ritirato fisicamente da Arcade&Food in via Nomentana 1111.

Ma se per il 22 ottobre il locale ha organizzato questa serata di divertimento e spensieratezza, ha altresì preparato delle “terrificanti” sorprese per Halloween: infatti nella sede romana dell’Arcade&Food gli avventori potranno assistere ad un vero e proprio esorcismo.

Halloween da Arcade & Food

Chi ha mai assistito ad un esorcismo? L’Exorcism Experience sarà allestita in una sala e preparata ad hoc per l’occasione, mentre nell’adiacente sala dedicata ai concerti si scatenerà la band dei “Mad Cartoons”, mentre gli ospiti verranno allietati dalle ragazze del Korekara Maid, le cameriere vestite come delle governanti francesi di epoca Vittoriana, sulla scia del trend diventato fenomeno culturale in Giappone.